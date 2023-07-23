Но даже это не помогает при продаже.

За последние несколько месяцев NVIDIA не удаётся заинтересовать геймеров своими новыми моделями, что становится поводом для некоторых партнёров компании разочаровываться в новинках ещё до их выхода, что выливается в нежелание выпускать модели собственного производства, а тем же храбрым единицам, которые всё же решили пройти сей трудный путь, приходится снижать ценники своих продуктов практически сразу после их дебюта: именно так случилось и с MSI, вынужденной опускать цену одной из своих моделей GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт, сообщает ресурс VideoCardz.

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Так, в крупном немецком онлайн-магазине Mindfactory стоимость игровой видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16 Гбайт OC, оснащённой производительной системой охлаждения с массивным радиатором, снабжённым медным основанием и тепловыми трубками, и тремя вентиляторами, и способной похвастаться заводским разгоном графического процессора, который в состоянии достигать частоты 2610/2625 МГц в режиме boost/OC, снизилась до 519 евро, в то время как её стартовая цена составляла 538 евро, что также несколько ниже MSRP.

Источник изображений: Mindfactory

Впрочем, пока что подобный «аттракцион неслыханной щедрости» не помогает, ведь геймеры не спешат раскупать новинку — количество реализованных единиц данной модели едва превысило отметку в 10 штук.

Учитывая недавние тесты GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт, стоимость новинки явно не соответствует её уровню производительности: хотя модель с удвоенным объёмом видеобуфера и может продемонстрировать преимущество в паре игр с возможным заделом на будущее, однако геймеру, рассчитывающему играть здесь и сейчас, это вряд ли будет интересно при столь высокой цене.

Впрочем, NVIDIA, похоже, пока что не намерена снижать ценники своих продуктов, поэтому за «зелёную команду» приходится отдуваться её партнёрам и ритейлерам, терпение которых вряд ли безгранично.