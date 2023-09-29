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Мобильная игра по мотивам Властелина Колец - Lord of the Rings: Rise to War

Краткий обзор мобильной игры по мотивам вселенной Толкиена Властелин Колец, игры на глобальной карте которой может происходит одновременная битва армий более 2000 игроков со всего мира.
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В последнее время стремительную популярность приобрели игры для мобильных устройств. И если вначале своего пути эти игры представляли собой простенькие головоломки и игры в стиле «змейки», то сейчас игры для мобильных устройств по красочности и увлекательности сюжета могут поспорить со играми созданными для персональных компьютеров и игровых приставок. Многие игры созданные для игры со смартфонов и планшетов насчитывают в своих рядах уже более миллиона игроков, играющих в эти игры ежесуточно. 

Знаменитая фантастическая вселенная Властелин Колец созданная Джоном Рональдом Руэлом Толкиеном не могла остаться в стороне от новых веяний в игровом мире, поклонники этой вселенной требовали создание мобильной игры по мотивам вселенной Властелина Колец. 

21 сентября 2021 года компания Warner Bros. совместно с NetEase выпустили мобильную игру Lord of the Rings: Rise to War, что в переводится на русский, как Властелин Колец: Восстание на войне. 

Мобильная игра понравилась многим игрокам, поэтому стремительно начала набирать популярность, на данный момент спустя 2 года после её анонса, количество её скачиваний превысило отметку в 5 миллионов. 

Сама мобильная игра представляет собой сетевую стратегию в реальном времени, где игрокам на протяжении определенного сезона предстоит развивать своё поселение и воевать с другими игроками на глобальной карте.

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Основой игры является прокачка навыков Героев, каждый из которых обладает своими особенностями, которые раскрываются по мере прокачки уровней персонажа. Также немаловажным является прокачка снаряжений и правильный подбор этого снаряжения, также обладающего различными бонусами, которые усиливают способности Героев. 

Глобальная карта игры Lord of the Rings: Rise to War представляет собой открытый мир, разделённый на клетки, по которым можно передвигать Героев возглавляющих армии. 

Каждая клетка даёт определённый бонус и ресурсы, накопив которые можно строить армии и прокачивать своё поселение. 

Всё Герои разделены на 2 категории: это Герои Добра и Герои Зла. 

Вначале каждого сезона игрок выбирает свою сторону, исходя из которой ему становятся доступными те или иные Герои. Также что хорошо, приобретённое снаряжение и прокаченные навыки доступны игроку даже после окончания одного сезона и начала нового. 

Достаточно хорошо реализована сетевая составляющая этой игры, игроки изначальна объединённые во различные фракции имеют широкие возможности для совместных действий на глобальной карте по достижению победы в сезоне. 

Некоторые битвы между армиями игроков различных фракций могут длиться неделями и даже месяцами, при чем круглосуточно. Также игрокам доступен мировой чат, чат фракции и братства, где можно общаться с помощью сообщений с другими игроками. 

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Красочная графика для мобильной стратегии и знакомые Герои из мира Властелина Колец вносят дополнительный интерес и эстетику во время игры. 

Также стоит отметить,что для мобильной игры Lord of the Rings: Rise to War постоянно выходят обновления и игра развивается, поэтому можно смело сказать что у неё есть хорошее будущее. 


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Теги

стратегии стратегии в реальном времени мобильные игры властелин колец
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