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СтарыйДед
Apple iPhone 18 может быть полностью оснащëн чипами собственной разработки
Чипы Wi-Fi и Bluetooth также будут разрабатываться самостоятельно.

Компания Apple продолжает укреплять независимость от сторонних поставщиков, делая ставку на собственные технологические решения. Согласно последним данным, опубликованным инсайдерами, 27 марта компания активизировала разработку компонентов для будущих смартфонов. В фокусе — базовые модули связи, Wi-Fi и Bluetooth-чипы, которые могут полностью заменить решения Qualcomm и других партнёров уже к 2026 году.

Ожидается, что в 2025 году Apple представит iPhone 17 Air — сверхтонкую модель толщиной около 5 мм, которая заменит серию Plus. Этот шаг отражает тренд на минимизацию габаритов без ущерба функциональности. По данным источников, устройство станет первым iPhone с базовым чипом Baseband собственной разработки, что станет важным этапом в стратегии Apple по контролю над аппаратной частью. В феврале 2024 года Apple выпустила iPhone 16e, оснащённый чипом C1 — первым 5G-модемом собственной разработки компании, созданным по 4-нм техпроцессу TSMC. Хотя тесты показали, что его производительность пока не превосходит аналоги Qualcomm, ключевым преимуществом стало сниженное энергопотребление. Это позволяет улучшить автономность, что критично для пользователей. Для сравнения, Qualcomm Snapdragon X75 также использует 4-нм технологию, но радиочастотные компоненты конкурентов, такие как SDR875, до сих пор производятся по устаревшим 14-нм нормам.

К 2026 году, с выходом серии iPhone 18, Apple планирует полностью отказаться от сторонних решений, включая Wi-Fi и Bluetooth-модули. Это позволит лучше интегрировать компоненты, оптимизировать работу iOS и сократить издержки. Переход на собственные чипы — часть долгосрочной стратегии Apple, аналогичной внедрению процессоров M-серии для Mac. Это даёт компании полный контроль над цепочкой производства, ускоряет внедрение инноваций и снижает зависимость от поставщиков. Например, разрыв партнёрства с Intel в пользу чипов Apple Silicon уже доказал свою эффективность. Однако первые шаги сопряжены с вызовами. Как показывает пример C1, стартовые версии чипов могут уступать рыночным аналогам. Но Apple готова инвестировать в развитие технологий, чтобы достичь паритета, а в перспективе — лидерства.

В 2025 году линейка iPhone 17, как ожидается, сохранит три модели: стандартную версию, Pro и Pro Max. Исчезновение Plus в пользу Air подчёркивает смещение акцента на премиум-сегмент и инновационный дизайн. Интеграция собственных компонентов в iPhone 17 Air станет тестовой площадкой для более масштабных изменений в iPhone 18. Аналитики отмечают, что успех этой стратегии зависит от способности Apple сочетать миниатюризацию с высокой производительностью. Если компании удастся решить эту задачу, её позиции на рынке премиум-смартфонов укрепятся, а влияние на индустрию усилится.

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