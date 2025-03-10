Это могут быть Vivo X200s, OnePlus 13 mini и Vivo S21 Pro.

В настоящее время сегмент флагманских смартфонов с компактными экранами нельзя назвать разнообразным. Пользователям доступны преимущественно модели Xiaomi 15 и Vivo X200 Pro mini. Однако прогнозируется, что уже в первой половине 2025 года ситуация изменится благодаря выходу трёх новых устройств от ведущих китайских брендов.

Согласно данным инсайдеров, включая Digital Chat Station, ожидаемые смартфоны получат плоские экраны диагональю около 6,3 дюйма с минимальными рамками, что сделает корпус ещё более эргономичным. Дизайн обещает быть премиальным: производители сделают ставку на металлическую окантовку и текстурированные материалы, подчёркивающие статусность устройств. Кроме того, модели оснастят увеличенными аккумуляторами, что решит проблему автономности, часто критикуемую в компактных гаджетах.

Поставки новинок на рынок начнутся в середине апреля 2025 года. Все три устройства получат топовые процессоры, что указывает на их ориентацию на средний и высокий ценовые сегменты. Среди чипов упоминаются MediaTek Dimensity 9400+ и 9300+, а также Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition — ожидаемые флагманские решения 2025 года. Такая конфигурация обеспечит высокую производительность для мобильных игр, многозадачности и работы с приложениями.

По данным источников, новинки будут представлены брендами Vivo и OPPO (включая суббренд OnePlus). Среди возможных названий фигурируют:

Vivo X200s с чипсетом MediaTek Dimensity 9400+;

OnePlus 13 mini на Snapdragon 8 Extreme Edition;

Vivo S21 Pro с чипом MediaTek Dimensity 9300+.

Модель Vivo S21 Pro, вероятно, займёт нишу бюджетного премиума: благодаря государственным субсидиям в Китае её цена после скидок может опуститься ниже 3000 юаней (около 37 000 рублей), что сделает устройство привлекательным для массового покупателя.

Рынок компактных смартфонов, долгое время остававшийся узким, демонстрирует признаки роста. Пользователи, ценящие удобство использования одной рукой и портативность без ущерба для производительности, наконец получат больше вариантов для выбора.

Анонс новинок в 2025 году может стимулировать других производителей расширить линейки, что сделает сегмент ещё динамичнее. В фокусе окажутся не только мощность, но и дизайн, а также баланс между габаритами и автономностью — ключевые критерии для современного пользователя.