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СтарыйДед
Модель iPhone 17 Air будет толщиной всего 5,44 мм за счет снижения емкости аккумулятора
Возможно, ëмкость его аккумулятора составит около 3000 мА*ч.

Мировой рынок смартфонов вступает в новую эру соревнований, где ключевым параметром становится не только производительность, но и толщина корпуса. Компании Apple, Samsung и Tecno активно борются за звание создателя самого тонкого устройства, бросая вызов законам физики и инженерной мысли.

Согласно последним данным, Apple готовит к выпуску iPhone 17 Air толщиной всего 5,44 мм, который может стать новым рекордсменом, обойдя Tecno Spark Slim (5,75 мм) и Samsung Galaxy S25 Edge (5,84 мм).

Главной особенностью будущей новинки Apple станет её тонкость — 5,44 мм. Однако достижение таких параметров потребовало компромиссов. По данным аналитиков, устройство получит аккумулятор ёмкостью около 3000 мА*ч, что меньше, чем у большинства современных аналогов. Это может повлиять на автономность, но Apple, вероятно, компенсирует это оптимизацией энергопотребления. Ещё одной проблемой при создании ультратонкого корпуса стала камера. iPhone 17 Air оснастят 48-Мп основным сенсором с увеличенным модулем, что немного увеличит толщину в верхней части. Тем не менее, это не помешает ему остаться тоньше конкурентов. Фронтальная камера на 24 Мп, как ожидается, сохранит качество селфи, несмотря на компактные габариты.

Дизайнеры Apple сделали ставку на 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1260×2740 пикселей. Однако, по слухам, в модели Air не будут использоваться передовые технологии дисплеев, доступные в iPhone 17 Pro, такие как LTPO или Always-On. Это решение, вероятно, продиктовано стремлением снизить стоимость и упростить конструкцию. Под корпусом устройства будет работать чип A19 — следующее поколение процессоров Apple, обеспечивающее высокую скорость обработки данных. Комбинация из 8 ГБ оперативной памяти и накопителей на 256/512 ГБ позволит комфортно работать с ресурсоёмкими приложениями.

Samsung, как один из главных соперников Apple, готовит Galaxy S25 Edge толщиной 5,84 мм. Устройство сохранит фирменный изогнутый экран, но его камера, по прогнозам, будет менее выступающей благодаря модулю новой конструкции. Tecno в свою очередь продолжает развивать линейку Spark Slim, предлагая доступные ультратонкие модели, однако их слабым местом остаётся производительность.

Параллельно с работой над iPhone 17 Air компания из Купертино активно тестирует свой первый складной гаджет, релиз которого намечен на вторую половину 2025 года. Это указывает на то, что Apple не намерена ограничиваться только «плоскими» устройствами, исследуя альтернативные форм-факторы. Ожидается, что iPhone 17 Air выйдет в сентябре 2025 года. 

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