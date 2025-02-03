Он будет оснащëн 2 активными интерфейсными чипами (AID), каждый AID содержит 4 ускоренных вычислительных чипа (XCD).

3 февраля 2025 года появилась информация о грядущих изменениях в архитектуре ускорителей AMD Instinct серии MI400. Согласно последней программе исправлений AMD-GFX, компания планирует внести существенные изменения в конструкцию этих устройств. Ключевой особенностью AMD Instinct MI400 является новая компоновка чипов: 2 активных интерфейсных чипа (AID) и 8 ускоренных вычислительных чипов (XCD), по 4 на каждый AID. Кроме того, инновационный модуль MID (Multimedia I/O Die) обеспечит более эффективную связь между вычислительным блоком и устройствами ввода-вывода. Эти изменения представляют собой значительный шаг вперед по сравнению с текущей серией MI300, где каждый ускоритель содержит 8 XCD, распределённых по 4 AID.

Дорожная карта развития ускорителей AMD Instinct гласит, что 2025 год - выпуск Instinct MI350 на архитектуре CDNA4, 3-нм техпроцесс TSMC, а 2026 год - ожидаемый выпуск Instinct MI400 на архитектуре CDNA Next. Новая архитектура CDNA Next нацелена на значительное повышение производительности и эффективности в задачах обучения и вывода моделей искусственного интеллекта. Хотя точные характеристики MI400 пока не раскрываются, ожидается, что AMD предоставит более подробную информацию ближе к 2026 году.