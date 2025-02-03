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СтарыйДед
Apple заключает партнëрство с DeepSeek и будет использовать данный ИИ в 17-й серии iPhone's
Результат сотрудничества между ними можно будет увидеть уже в iOS 19.

2024 год ознаменовался бурным развитием искусственного интеллекта в мобильных устройствах. Ведущие производители смартфонов сделали ставку на ИИ, представив множество инновационных моделей с продвинутыми интеллектуальными функциями.

Среди таких лидеров оказался Samsung с линейкой Galaxy S24, предлагающей функцию Galaxy AI для перевода разговоров в реальном времени и продвинутого редактирования фото. К ним можно отнести Xiaomi с серией 14T, включающей ИИ-рекордер для обобщения разговоров и ИИ-субтитры для видео, а также OnePlus 12 с улучшенными камерами Hasselblad и оптимизацией производительности на базе ИИ. 

Однако Apple, один из ключевых представителей рынка, не спешила выпускать модели с продвинутым ИИ, что вызвало критику со стороны пользователей. Согласно инсайдерской информации, ситуация может кардинально измениться в ближайшее время. Apple нашла решение проблемы отсутствия подходящих крупных языковых моделей для своего ИИ в Китае, заключив партнёрство с компанией DeepSeek. Это сотрудничество позволит Apple решить проблему безопасности данных в Китае, а также выпустить доступные версии ИИ для США, Европы и Гонконга и преодолеть спад продаж на некоторых рынках. 

Ожидается, что первые плоды партнёрства можно будет увидеть в iOS 19, которая будет установлена на iPhone 17. Новая система Apple Intelligence на базе DeepSeek обещает стать настоящим прорывом благодаря мощным возможностям обработки естественного языка. Если информация подтвердится, это станет знаковым событием как для рынка смартфонов, так и для индустрии ИИ в целом. Сотрудничество Apple и DeepSeek может задать новые стандарты ИИ в мобильных устройства. Кроме того, это поможет усилить конкуренцию среди производителей смартфонов. 

#apple #iphone #ios #iphone 17 #apple intelligence #deepseek #ios 19 #смартфон с ии #apple intelligenc #deepseek ai
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