Компания OPPO готовится представить свой новый флагманский складной смартфон Find N5, который обещает стать самым тонким устройством в своём классе. Согласно последним утечкам, анонс устройства состоится в феврале 2025 года, сразу после празднования Лунного Нового года в Китае.

Find N5 продолжит концепцию своего предшественника Find N3, но с существенными улучшениями. Ожидается, что устройство будет оснащено приблизительно 8-дюймовым внутренним экраном и компактным внешним дисплеем. Оба экрана будут иметь прямой дизайн без изгибов, что должно обеспечить более комфортное использование. Одной из ключевых особенностей Find N5 станет его невероятно тонкий корпус. По имеющимся данным, толщина одной стороны устройства составит всего около 4 мм, а в сложенном состоянии - менее 9,2 мм. Для сравнения, текущий лидер рынка Honor Magic V3 имеет толщину 4,35 мм в разложенном виде и 9,2 мм в сложенном.

Find N5 будет работать на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition, изготовленного по 3-нм техпроцессу TSMC. Устройство получит аккумулятор ёмкостью 5600 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. Кроме того, смартфон будет иметь защиту от пыли и воды уровня IPX9. Find N5 будет оснащён тройной камерой Hasselblad, особенностью которой станет наличие телеобъектива для макросъëмки. Ожидается, что устройство также получит функцию разблокировки по отпечатку пальца, расположенную на боковой грани.