Realme Neo 7 SE должен быть представлен уже в феврале.

В конце 2024 года компания Realme успешно выпустила смартфон Neo 7, который привлёк внимание пользователей своими неплохими характеристиками. Однако на этом производитель не останавливается и готовит к выпуску новую модель - Realme Neo 7 SE, анонс которой ожидается в феврале 2025 года.

Хотя Neo 7 SE позиционируется как более доступная версия флагманского Neo 7, он всё равно обещает быть весьма интересным устройством. Внутри у него будет находиться чипсет MediaTek Dimensity 8400, а также до 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Он получит 6,78-дюймовый OLED экран с разрешением 1,5K. Ёмкость аккумулятор составит 7000 мА*ч (реальная ёмкость будет 6850 мА*ч). Характеристики его зарядного устройства на данный момент неизвестны. Система камер на задней панели будет состоять из основного сенсора на 50 МП + 8 МП дополнительный обьектив. Разрешение фронтальной камеры составит 16 МП. Из дополнительных функций известно о наличии сканера отпечатков пальцев под экраном.

Разбирая характеристики подробнее, стоит сказать, что чипсет MediaTek Dimensity 8400 оснащён восемью мощными ядрами Cortex-A725, 7-ядерным графическим процессором Mali-G720 и нейропроцессором MediaTek NPU 880. Кроме того, чип поддерживает технологию Dimensity Game Frame Double 2.0 для улучшения игрового процесса. Кроме того, одной из главных особенностей Neo 7 SE станет аккумулятор ёмкостью 7000 мА*ч. Это делает его одним из самых энергоëмких смартфонов на рынке, что в сочетании с энергоэффективным процессором должно обеспечить длительное время работы без подзарядки. Учитывая, что Neo 7 SE позиционируется как более доступная версия Neo 7, ожидается, что его стартовая цена на глобальном рынке составит около 200 долларов США.