Смартфоны со средней диагональю около 6,5 дюймов в настоящее время очень популярны на рынке.

В последние годы на рынке смартфонов наблюдалась тенденция к увеличению размеров экранов. Однако к концу 2024 года ситуация начала меняться - компактные модели вновь обрели популярность. Xiaomi Mi 15 с 6,36-дюймовым экраном и Vivo X200 Pro mini с 6,31-дюймовым дисплеем получили положительные отзывы покупателей, что свидетельствует о растущем спросе на более компактные устройства. По данным инсайдера Digital Chat Station, в 2025 году ожидается рост популярности смартфонов с диагональю экрана около 6,5 дюймов. Крупные производители, такие как Huawei и OPPO, уже планируют выпуск новых моделей в этом сегменте. Другие бренды также рассматривают возможность добавления в свои линейки устройств с подобными размерами.

На рынке уже представлен ряд успешных флагманских смартфонов с экранами от 6,5 до 6,6 дюймов: OPPO Find X8, Vivo X200 и REDMI K80. Эти устройства не только отвечают запросам потребителей по размеру экрана, но и демонстрируют высокую производительность и качество камер. Отдельно стоит отметить серию Xiaomi CIVI, которая стала одним из главных представителей 6,5-дюймовых смартфонов. Эта линейка завоевала популярность среди молодёжи благодаря стильному дизайну и отличным характеристикам камеры.