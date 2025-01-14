Подтверждено, что в данное серии обновление получили REDMI K70, K70E и K70 Pro.

Xiaomi совсем недавно выпустила официальное внутреннее бета-обновление HyperOS 2 для своих популярных устройств, включая REDMI K70, K70E и K70 Pro. Это обновление включает в себя множество новых функций и оптимизаций, которые существенно улучшат пользовательский опыт. Одной из ключевых особенностей HyperOS 2 является улучшение визуальных эффектов. Теперь, когда пользователь быстро открывает или закрывает приложения, то можно наблюдать анимационные эффекты нескольких приложений одновременно, что делает работу более плавной и естественной. Линия подсказки жеста также будет перемещаться вместе с окном, обеспечивая более интуитивно понятный интерфейс. В новом обновлении появилась функция очистки буфера обмена одним касанием, что существенно упрощает управление копированными данными. Кроме того, отображение значков строки состояния Bluetooth было оптимизировано, позволяя пользователям отслеживать состояние соединения в любой момент.

Панель инструментов вызова теперь добавляет подсказки для улучшения видео, что делает селфи-звонки более красивыми и комфортными. Фонарик в центре управления не только имеет страницу регулировки яркости, но также может регулировать яркость вспышки в соответствии с потребностями. Дополнительно, добавлено уведомление о фокусировке при использовании фонарика, что делает его использование более удобным и практичным. Кроме того, технология Xiaomi HyperConnect упрощает передачу файлов между различными учëтными записями Xiaomi. Это облегчает обмен данными между устройствами, делая процесс более быстрым и удобным.

Также в интерфейс экрана блокировки добавлен классический шаблон пейзажа, который каждый раз, когда его разблокируют, ощущается как начало визуального путешествия. Это небольшое, но приятное дополнение, которое делает взаимодействие с устройством более приятным. В разделе фотоальбомов реализовано множество оптимизаций. На странице результатов поиска отображается ход локального анализа с помощью ИИ, что делает поиск фотографий и видео более точным и удобным. Длительное нажатие для удаления и блокировки операций стало более удобным. В набор инструментов ускорения игры добавлена панель мониторинга производительности. Super Xiaoai, интеллектуальный помощник с искусственным интеллектом, получил новый визуальный дизайн. Новые методы пробуждения позволяют вызывать его в любое время и в любом месте. Он может воспринимать происходящее вокруг, понимать содержимое экрана, помогать находить фотографии, видео, документы, заметки, записи и даже может выполнять сложные операции за один шаг.