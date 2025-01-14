Пятёрка крупнейших производителей мобильных телефонов планирует выпустить флагманские модели Pro mini с маленькими экранами в конце 2025 года.

В последнее время в мире мобильных технологий наблюдается интересный тренд на компактные флагманские смартфоны. 14 января известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией, что пятёрка крупнейших производителей мобильных телефонов планирует выпустить флагманские модели с маленькими экранами под названием Pro mini в конце 2025 года.

На китайском рынке в 2024 году среди пятёрки крупнейших производителей мобильных телефонов, кроме Apple, находятся Vivo, Huawei, Xiaomi, OPPO и Honor. Каждый из этих брендов уже имеет свой опыт в создании флагманских моделей с различными особенностями. Xiaomi давно известна своими активными шагами на рынке флагманов с маленькими экранами. В свою очередь, Vivo недавно выпустила Vivo X200 Pro mini в октябре 2024 года. OPPO также объявила о планах выпуска нескольких моделей с маленьким экраном (диагональю 6,3 дюйма) в первом полугодии 2025 года.

Учитывая все обстоятельства, новый флагман Pro mini с маленьким экраном, скорее всего, будет принадлежать бренду Honor. В октябре 2024 года Honor представила Honor Magic 7 и Honor Magic 7 Pro, которые были оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Эти устройства также имели 6,8-дюймовые OLED-экраны с разрешением 1,5K и мощные 50-мегапиксельные основные камеры. В декабре того же года компания выпустила специальную версию Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition, которая стала ещё одним доказательством инновационного подхода Honor к разработке высококлассных смартфонов.

Предполагается, что серия Honor Magic 8 появится примерно в октябре 2025 года. Ожидается, что эти устройства будут оснащены более совершенным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 и будут оптимизированы во многих аспектах, таких как производительность игр, ёмкость аккумулятора и качество отображения на экране.