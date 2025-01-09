В новой модели изменится фокусное расстояние и добавится сверхширокоугольный объектив.

Согласно информации от инсайдера под ником Smart Pikachu, Xiaomi MIX Flip 2 планируется выпустить примерно в мае. Одним из ключевых изменений в Xiaomi MIX Flip 2 станет модернизация камер. Если раньше модель имела телеобъектив, то теперь он будет заменëн на 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Samsung S5KJN5.

Хотя камеры претерпели значительные изменения, внешний вид нового телефона особо не изменился. Согласно данным базы данных GSMA IMEI, внутреннее кодовое имя нового устройства — «Bixi», модель международной версии — 2505APX7BG, а китайской модели — 2505APX7BC. Ходят слухи, что телефон будет обладать чипсетом Snapdragon 8 Elite (или Snapdragon 8 Extreme Edition).

Кроме того, ожидается поддержка беспроводной зарядки и водонепроницаемость по стандарту IPX8. Общий дизайн станет тоньше, легче и более универсальным. Ещё одним важным аспектом является ёмкость аккумулятора. Xiaomi MIX Flip 2 будет оснащён аккумулятором большой ёмкости на 5600-5700 мА*ч, что значительно превышает ёмкость предыдущей модели (4780 мА*ч). Это означает, что время автономной работы нового смартфона будет существенно увеличено, позволяя пользователям наслаждаться устройством без частых зарядок.