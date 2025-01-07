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СтарыйДед
Выпущены материнские платы Gigabyte серии B850, адаптированные для процессоров Ryzen 9000
Gigabyte B850 включает, как минимум две материнские платы версии ATX, а именно B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE (GIGABYTE B850 Ice Sculpture) и B850 AORUS ELITE WIF7 (GIGABYTE B850 Xiaodiao) и M-ATX, модель B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE (B850M Ice Sculpture).

Компания Gigabyte официально представила свою новую линейку материнских плат серии B850, специально разработанных для процессоров AMD Ryzen 7000 и Ryzen 9000 серий. Эти материнские платы не только расширяют возможности чипсета AMD 800-й серии, но и привлекают внимание благодаря своей производительности, отличной масштабируемости и инновационному дизайну.

Серия Gigabyte B850 включает различные модели, среди которых можно выделить серии AORUS, GAMING и UD. Эти материнские платы доступны в нескольких форм-факторах: ATX, mATX и ITX, а также предлагаются в двух цветовых вариантах: чёрном и белом. Одной из ключевых особенностей этих моделей является поддержка слота для видеокарты со спецификациями PCIe 5.0 x16, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с самыми современными графическими картами. 

Gigabyte выпустила две материнские платы в форм-факторе ATX: B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE (также известная как GIGABYTE B850 Ice Sculpture) и B850 AORUS ELITE WIFI7. Обе эти платы оснащены мощным 14+2+2-фазным источником питания, который обеспечивает стабильное и эффективное энергоснабжение для процессоров и других компонентов системы.

Модель B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE выделяется своим дизайном, выполненным в чисто белой теме. Все элементы, включая слоты памяти, слоты расширения PCIe 5.0 и интерфейсы M.2 выполнены в белом цвете. Это создаёт не только эстетически привлекательный вид, но и подчёркивает внимания к деталям даже в дизайне. 

Для тех, кто предпочитает более компактные решения, Gigabyte предлагает материнскую плату B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE в форм-факторе mATX. Эта плата также имеет красивый дизайн и высокую производительность. Она оснащена 12+2+2-фазным питанием, надёжным слотом PCIe 5.0 и конструкцией для быстрого и лёгкого извлечения видеокарты и накопителей M.2. Кроме того, плата поддерживает Wi-Fi 6E с легко отсоединяемой конструкцией, а также оснащена сетевой картой Gigabit Ethernet 2,5G.

В линейке Gigabyte B850 также присутствуют другие модели, такие как игровая материнская плата Gigabyte B850M AORUS PRO WIFI7, которая была популярна среди домашних пользователей в период B650. Все эти платы поддерживают технологию AI D5 Black 2.0, которая в сочетании с функцией малой задержки и высокой пропускной способности позволяет повысить производительность системы с помощью простых операций.

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OhOtNiChEk
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Просто вырви глазная и мозго сносная статья. Каждый абзац - одно и то же. Надеюсь у автора за нее снимут вознаграждение а не начислят.
Выпущены материнские платы Gigabyte серии B850, адаптированные для процессоров Ryzen 9000
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