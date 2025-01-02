Это обновление содержит блокировку приложений, разделение файлов на разделы в управлении файлами, более удобную передачу через USB и многое другое.

2 января стало известно, что версия HarmonyOS NEXT 5.0.0.123 начала распространяться среди устройств серии Huawei Mate70 и Nova 12 Ultra. Это обновление привносит множество новых и полезных функций, которые существенно улучшают пользовательский опыт. Одной из ключевых новинок является упрощенная блокировка приложений. Теперь пользователи могут быстро настроить блокировку приложения, просто нажав и удерживая его значок на рабочем столе. Для доступа к заблокированному приложению необходимо подтвердить свою личность с помощью распознавания лица или сканирования отпечатка пальца, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности.

Передача файлов между устройствами стала ещё проще. Пользователи могут напрямую подключаться к компьютеру через USB-кабель для лёгкой передачи файлов и фотографий. Это облегчает процесс обмена данными между устройствами, что особенно полезно для тех, кто часто работает с различными файлами. Также в управлении файлами появился новый режим редактирования. Нажав на четырëхточечный значок в правом верхнем углу, пользователи могут перейти на страницу редактирования, где можно легко настроить порядок списка приложений. Кроме того, были добавлены продуманные настройки, такие как запросы на передачу по мобильной сети и фильтрация небольших изображений, что помогает лучше управлять контентом. Пользователи также могут оставлять свои комментарии и предложения напрямую в управлении файлами, что способствует постоянному улучшению функционала.

Приложение-календарь стало более удобным в использовании. Теперь пользователи могут напрямую добавлять информацию о местоположении при создании расписания, что делает процесс планирования времени более интуитивно понятным и удобным. Кроме того, производительность безопасности также была существенно улучшена. Функция перехвата SMS-сообщений от мошенников стала более интеллектуальной. Она может идентифицировать ключевые слова в SMS-сообщениях и помочь быстрее фильтровать спам-сообщения. Настройка этой функции очень проста: необходимо найти соответствующую опцию в разделе «Блокировка мошенничества» в разделе «Конфиденциальность и безопасность». Компания Huawei объявила, что все новые продукты, выпущенные в 2025 году, включая мобильные телефоны, планшеты и носимые устройства, будут поставляться с операционной системой Hongmeng (HarmonyOS). Кроме того, многие старые продукты также будут постепенно обновляться до этой версии системы.