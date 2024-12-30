Также в следующем году будет выпущено новое поколение чипов обработки изображений.

В наступающем 2025 году китайская компания Vivo планирует выпустить несколько высококлассных устройств не только на рынок смартфонов. Одним из наиболее ожидаемых устройств от Vivo станет смартфон Vivo X200 Ultra, который, как ожидается, будет анонсирован в марте или апреле 2025 года. Этот флагманский смартфон будет ориентирован в первую очередь на телефотосъëмку и видеозапись, что станет ключевым направлением усилий Vivo в области изображения.

Vivo X200 Ultra будет оснащён новым поколением чипов обработки изображений собственной разработки, которые минимизируют скачок изображения при переключении фокусных расстояний в видео. Система задней камеры будет включать три камеры: 50-мегапиксельную 35-миллиметровую основную камеру с датчиком Sony LYT 818, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с тем же датчиком, и 200-мегапиксельную камеру с телеобъективом от Samsung. Эти характеристики позволят Vivo X200 Ultra конкурировать с лидерами рынка, включая Apple, в области фотографии.

Помимо смартфонов, Vivo также планирует выпустить устройство смешанной реальности (MR), аналогичное Apple Vision Pro. Прототип этого устройства ожидается в сентябре 2025 года, и, согласно инсайдерам, оно превзойдёт Apple по некоторым показателям производительности и функциональности. Компания также работает над обновлением своей серии складных смартфонов Vivo X Fold, возвращаясь к стратегии «одно поколение в год». Следующее поколение, Vivo X Fold 4, ожидается в третьем квартале 2025 года. Интересно, что это устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, поскольку выпуск Snapdragon 8 Elite 2 ожидается не раньше октября 2025 года.

Кроме того, В 2025 году Vivo также планирует запустить новый суббренд под названием Jovi, ориентированный на средний и бюджетный сегменты рынка. Под брендом Jovi будут выпущены три новых устройства: Jovi Y39 5G, Jovi V50 и его версию Lite 5G. Эти модели, вероятно, будут ребрендингом существующих моделей Vivo, что позволит компании расширить свое присутствие на рынке и увеличить продажи своих устройств.