После запуска бета-тестирования данной функции пользователи смогут отправлять и получать текстовые сообщения через совместимые устройства.

В последние недели некоторые пользователи смартфонов Galaxy S24+, S24 Ultra и других совместимых устройств среди абонентов T-Mobile в США обнаружили новую опцию в меню настроек своих мобильных телефонов – «Спутниковая сеть». Эта инновационная функция стала доступна после запуска бета-тестирования услуги «T-Mobile Starlink», которая использует технологию спутникового интернета от SpaceX.

Спутниковая сеть T-Mobile и Starlink основана на использовании созвездия малых спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Эти спутники, расположенные на высотах около 530 км, обеспечивают широкое покрытие сигнала мобильной связи во всех уголках мира, даже в тех областях, где традиционное наземное покрытие сотовых сетей отсутствует. Пользователям, подписавшимся на бета-тестирование, достаточно найти пункт «Подключить спутниковую сеть» в настройках их устройств. После активации этой функции они смогут отправлять и получать текстовые сообщения через спутниковую связь, даже если нет обычного сигнала мобильного телефона. Однако, важно отметить, что спутниковые сообщения могут отправляться и приниматься медленнее, чем обычно, и погодные условия, такие как облачность, или препятствия, такие как здания, могут влиять на качество соединения.

Теоретически, эту функцию может поддерживать любой телефон с поддержкой LTE, но в настоящее время T-Mobile и Starlink поддерживают только некоторые устройства, включая телефоны Samsung. Пользователи обнаружили новые пункты меню после установки декабрьского обновления безопасности. Ожидается, что после завершения бета-тестирования все современные телефоны LTE смогут пользоваться этой услугой. Starlink не ограничивается только сотрудничеством с T-Mobile в США. Компания также заключила взаимные соглашения о роуминге с другими телекоммуникационными компаниями, такими как Optus в Австралии, Rogers в Канаде, KDDI в Японии, One NZ в Новой Зеландии, Salt в Швейцарии и Entel в Чили и Перу. Это расширение позволит предоставлять услуги спутниковой связи большему количеству стран и регионов.

После анонса в августе 2022 года, сервис наконец перешёл в стадию бета-тестирования. Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила SpaceX использовать до 7500 спутников для обеспечения этой услуги, что потенциально уменьшает задержки и улучшает глобальное покрытие, особенно в удалённых районах. Кроме текстовых сообщений, в будущем планируется внедрить голосовые звонки, передачу данных и подключение IoT-устройств через спутниковую сеть. Это сделает спутниковую связь ещё более универсальной и полезной для различных видов деятельности, включая экстренные службы, которые уже оценили эту технологию во время природных катастроф.