Обновления получат серия Magic 7 и Magic 6 ​​до King Image ​и Yagu Portrait соответственно.

23 декабря 2024 года прошла конференция от Honor, на которой был представлен смартфон Magic7 RSR Porsche Design. Как утверждают сами представители компании, это не просто очередная модель, а воплощение роскоши и передовых технологий, созданное в коллаборации с легендарным автопроизводителем Porsche. Взяв за основу успешный Honor Magic7 Pro, разработчики значительно улучшили его характеристики, создав устройство, которое заслуживает пристального внимания.

В Honor Magic7 RSR Porsche Design заметно влияние классического стиля Porsche: плавные линии, премиальные материалы (вероятно, это высококачественный металл и стекло, хотя точный состав производитель пока не раскрыл), сдержанная цветовая гамма, подчеëкивающая эксклюзивность устройства. Детали, вдохновлённые дизайном автомобилей Porsche, присутствуют не только в визуальном оформлении, но и в эргономике, обеспечивая удобство пользования. Сам смартфон, судя по рекламным изображениям, приятно лежит в руке, а его тонкие рамки увеличивают площадь экрана.

У него 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2800 × 1280 пикселей. Технология LTPO обеспечивает плавную адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, оптимизируя энергопотребление в зависимости от отображаемого контента. Пиковая яркость 5000 кд/м² позволяет комфортно пользоваться смартфоном даже под прямыми солнечными лучами. Защита дисплея от царапин и повреждений – само собой разумеющееся для устройства такого класса. Кроме того, тройная камера Honor Magic7 RSR Porsche включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор, 200-мегапиксельный телеобъектив и 50-мегапиксельный широкоугольный модуль. Также имеется инновационный 1200-точечный LiDAR-решение, который гарантирует стабилизацию изображения, особенно при видеосъёмке в 60 кадров в секунду.

"Сердцем" смартфона является флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Объём оперативной памяти может составлять 16 ГБ или 24 ГБ, а встроенной памяти – 512 ГБ или 1 ТБ. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 5850 мА*ч с технологией быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и беспроводной зарядки до 80 Вт, а также имеется специальный чип Honor E2, оптимизирующий процесс зарядки. Он позволяет быстро восстановить заряд батареи, минимизируя время ожидания. Смартфон работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 9.0 на базе Android 15. Ключевые особенности MagicOS 9.0 – это интеллектуальный помощник YOYO Agent, способный решать сложные задачи, функция Anydoor для быстрого доступа к информации, Smart Capsule для отображения уведомлений в реальном времени и улучшенный AI Magic Photo Editor для редактирования фотографий.

На пресс-конференции Honor также объявила о плане обновления старых моделей. Серия Magic7 будет обновлена до King Image в конце декабря, а серия Magic6 будет обновлена до Yagu Portrait в следующем месяце. 24 декабря компания выпустила установочный пакет системы MagicOS версии 9.0.0.132 для серии Magic6, который добавил поддержку Yagu Portraits. YOYO Assistant также получил новые интеллектуальные функции обработки голоса и изображений, включая создание фотографий для удостоверений личности и извлечение информации о картах в заметки.