Представлены изображения Poco X7 и X7 Pro. Xiaomi Poco X7 очень похож на REDMI Note 14 Pro, а Poco X7 Pro имеет более уникальный дизайн.

Совсем недавно были представлены детальные рендеры новых смартфонов серии Xiaomi Poco X7, которые станут преемниками популярных моделей Poco X6 и X6 Pro. Судя по представленным рендерам, дизайн Poco X7 похож на дизайн REDMI Note 14 Pro. Модуль камер с тремя объективами расположен в верхнем левом углу, а общая компоновка проста и элегантна. Новый телефон доступен в зелёном, серебристом и чëрно-жëлтом цветах, что придает ему молодёжную и модную атмосферу. Poco X7 использует дизайн экрана с более гладкими краями, что сохраняет стиль, характерный для REDMI Note 14 Pro. Это сочетание высококачественного внешнего вида и разнообразных цветовых вариантов делает Poco X7 привлекательным для различных групп потребителей.

В свою очередь, Poco X7 Pro выбрал другой путь дизайна. Задняя панель выполнена в двухцветном дизайне, а модуль камеры разделён на две независимые области, что делает его более уникальным. В этой модели также используется прямая рамка и дизайн экрана, который резко контрастирует с изогнутым экраном Poco X7. Poco X7 Pro будет доступен в чёрном, зелёном и чëрно-жëлтом цветах, соответствуя молодежному и разнообразному стилю.

Хотя официальная базовая конфигурация серии Poco X7 ещё не объявлена, исходя из её сходства с серией REDMI Note 14, можно ожидать, что эти две модели будут иметь много общего в аппаратных параметрах. Poco X7 и X7 Pro, вероятно, будут работать на операционной системе Android 14 с интерфейсом Xiaomi Hyper OS.