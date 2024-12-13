Может сложиться так, что будет поэтапное внедрение функций iOS 19, увеличивая время ожидания пользователей.

Недавно репортёр Bloomberg Марк Гурман, раскрыл интересную информацию о том, как отсроченный запуск некоторых функций в iOS 18 влияет на процесс разработки следующей версии операционной системы - iOS 19. Традиционно, Apple следовала чёткому графику, представляя новые функции операционной системы на конференции WWDC в июне и выпуская полные обновления для новых моделей iPhone в сентябре. Однако, в этом году ситуация сложилась иначе.

С момента выпуска iOS 18, многие функции искусственного интеллекта, связанные с системой Apple Intelligence, не были включены в первоначальную версию. Вместо этого, они постепенно внедряются через небольшие обновления. Например, функции Apple Intelligence, включая обновлённый голосовой помощник Siri, основанный на нейросети GPT-4o, стали доступны только с обновлением iOS 18.1, которое вышло в начале октября 2024 года, а полноценная поддержка этих функций будет расширена только в последующих обновлениях, таких как iOS 18.4, запланированное на весну 2025 года. Этот подход к выпуску функций поэтапно привёл к тому, что большое количество инженеров Apple все ещё заняты работой над существующими проектами iOS 18. Это напрямую влияет на ход разработки iOS 19. Обычно, после завершения критической разработки текущей версии iOS в сентябре, команда разработчиков быстро переключалась на разработку следующей версии. Однако, постоянные обновления iOS 18 задерживают этот процесс.

Согласно прогнозам Гурмана, Apple представит предварительную версию iOS 19 на WWDC в июне 2025 года. Одним из ключевых обновлений будет серьёзное улучшение функциональности Siri, основанное на больших языковых моделях (LLM), что сделает Siri более подобной ChatGPT от OpenAI. Однако, даже если эта функция будет успешно представлена, пользователям, возможно, придётся подождать до выхода iOS 19.4 весной 2026 года, чтобы действительно опробовать её. Не только Siri, но и многие другие функции, которые изначально планировалось запустить с первоначальной версией iOS 19, теперь отложены до последующих обновлений. Гурман отметил, что "запланировано к выпуску гораздо больше функций, чем когда-либо прежде", но большинство из этих функций могут быть выпущены ещё не скоро. Это означает, что пользователи будут вынуждены ждать дольше, чем обычно, чтобы получить доступ к полному спектру новых возможностей iOS 19.