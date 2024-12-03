В нëм лидирует недавно вышедший ROG 9 Pro со средним баллом 2 932 124.

Недавно AnTuTu обновил свой рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов за ноябрь 2024 года, и результаты оказались довольно-таки впечатляющими. В списке лидеров доминируют модели, оснащённые мощными процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400

На первом месте в рейтинге расположился недавно выпущенный Asus ROG 9 Pro, который демонстрирует средний балл в 2 932 124. Эта модель не только обновила свой системный процессор (SoC), но и переработала архитектуру охлаждения, аксессуары и программное обеспечение, что позволило ей приблизиться к отметке в 3 миллиона баллов. В тройку лидеров также вошли Xiaomi X200 Pro и Oppo Find X8 Pro**, обе модели показали результаты более 2,8 миллиона баллов. IQOO 13 и OnePlus 13 заняли четвертое и пятое места соответственно, также превышая порог в 2,8 миллиона баллов. В список также вошли такие модели, как Honor Magic 7 и REDMI K80 Pro, которые показали баллы более 2,6 миллиона.

Эти результаты демонстрируют значительный рост производительности среди современных флагманских смартфонов.

Asus ROG 9 Pro особо выделяется среди других моделей благодаря его мощному процессору Qualcomm Snapdragon 8 Elite. С момента выпуска серии ROG, эти смартфоны практически завоевали звание самых мощных мобильных телефонов для геймеров. Кроме обновления SoC, ROG 9 Pro также переработал свою архитектуру охлаждения, что критически важно для поддержания высокой производительности во время длительных игровых сессий. Дополнительные функции, такие как тонкая настройка режима ROG X, богатые функции настройки игры, игровые функции на базе искусственного интеллекта и оптимизация изображения, делают этот смартфон идеальным выбором для геймеров.

ROG 9 Pro не только впечатляет производительностью, но и предлагает ряд других уникальных особенностей. Смартфон оснащён редкой основной камерой LYT 700, 6-осевым гибридным стабилизатором 4.0 с защитой от тряски, а также имеет пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP68.

В целом, рейтинг AnTuTu за ноябрь 2024 года демонстрирует значительный прогресс в области мобильных технологий, особенно среди флагманских смартфонов. Asus ROG 9 Pro с его мощным процессором и богатыми функциями уверенно закрепился в качестве одного из лучших выборов для геймеров и пользователей, требующих высокой производительности. Ожидается, что этот тренд продолжится и в будущем, с новыми инновациями и улучшениями в сфере мобильных устройств.