Мощность зарядки будет до 100 Вт, а ёмкость аккумулятора более 6000 мАч.

26 ноября в сети появилась информация о новых моделях смартфонов на базе чипсетов SM8650/8750, которые, по словам инсайдера, обладают несколькими впечатляющими характеристиками. Новые устройства оснащены высокопроизводительным экраном с разрешением 1,5K, что обеспечивает отличное качество изображения. Кроме того, устройства используют короткофокусный оптический датчик отпечатков пальцев, интегрированный прямо в экран, что повышает удобство и безопасность использования. Одной из заметных особенностей новых моделей является отсутствие телеобъектива, что может быть сюрпризом для некоторых пользователей, привыкших к наличию этого компонента в современных смартфонах. Инсайдер также сообщил о мощных возможностях зарядки новых моделей: одна модель поддерживает зарядку мощностью 80 Вт, а другая — 100 Вт. Ёмкость аккумуляторов будет более и около 6000 мА*ч, хотя точные цифры не были раскрыты.

Процессоры, используемые в этих устройствах, представляют собой мощные решения от Qualcomm: SM8650 является чипсетом Snapdragon 8 Gen3, а SM8750 — чипсетом Snapdragon 8 Extreme Edition. Эти процессоры обещают высокую производительность и эффективность. Согласно ранее опубликованной информации, ожидается, что эти новые смартфоны станут частью серии OnePlus Ace 5. Некоторые пользователи сети вспомнили, что в предыдущем поколении этой серии использовались ультратонкие сканеры отпечатков пальцев под экраном, но инсайдер напомнил, что данные модели больше не производятся.

Кроме того, утром 26 ноября президент OnePlus China Ли Цзе официально подтвердил, что их новый смартфон будет называться «OnePlus Ace 5 Series». Он также поделился впечатлениями от тестирования производительности новых устройств, отметив, что результаты были очень интересными и показали, что эти смартфоны почти на поколение опережают продукты того же уровня. Что также может служить подтверждением о связи между полученными данными.



