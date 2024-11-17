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СтарыйДед
Смартфон iQOO Neo 10 Pro будет оснащён MediaTek Dimensity 9400 в паре с киберспортивным чипом Q2
Вице-президент бренда Vivo написал статью, раскрыв множество подробностей.

В статье, опубликованной на Weibo, Цзя Цзиндун, вице-президент бренда Vivo и генеральный менеджер по стратегии бренда и продукта, раскрыл подробную информацию о предстоящей серии смартфонов iQOO Neo 10. Эта серия обещает стать значительным шагом вперед в мире мобильных устройств, особенно в сегменте субфлагманских смартфонов.

Одним из ключевых аспектов новой серии является мощная комбинация процессоров. iQOO Neo 10 Pro будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9400, известным как «Король производительности Dimensity», в сочетании с киберспортивным чипом Q2, разработанным самой компанией. Этот киберспортивный чип Q2 получил прозвище «Король суперразрешения и суперфреймрейта». Эта двухъядерная комбинация обеспечит исключительную игровую производительность, делая смартфон высококонкурентоспособным на рынке.

Для достижения максимальной интеграции программного и аппаратного обеспечения, Blue Factory создала совместную лабораторию с MediaTek и ARM. Это сотрудничество позволило откорректировать и оптимизировать работы обоих ядер, что существенно повысило общую производительность устройства.

Для удовлетворения потребностей в играх, смартфоны оснащены прямым источником питания, что предотвращает нагрев устройства во время игры или при зарядке и защищает батарею от повреждений. Новый смартфон оснащён кремниевой батареей третьего поколения ёмкостью 6100 мА*ч, что соответствует принципу "невозможного треугольника синей фабрики": большой аккумулятор, быстрая зарядка и тонкий корпус толщиной всего 7,99 мм. Серия iQOO Neo 10 также впечатляет своими возможностями по зарядке. Смартфоны поддерживают сверхбыструю флэш-зарядку мощностью 120 Вт, и кроме того, устройства совместимы с протоколом PPS мощностью 100 Вт и другими зарядными устройствами сторонних производителей, обеспечивая универсальность и скорость зарядки.

Экран серии iQOO Neo 10 является одним из самых качественных в отрасли. Он поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц, точную насыщенность цвета, высокую частоту дискретизации касания, возможности HDR, высокую контрастность яркости, а также персонализированное затемнение постоянного тока и защиту глаз. Учитывая долгосрочные требования к играм, в этой серии были приложены большие усилия для защиты глаз. Экран обеспечивает эффект защиты глаз в любую погоду, во всех сценах и для всех пользователей.

Серия iQOO Neo 10 станет первой, оснащённой новой операционной системой Origin OS 5. Эта система поддерживает интеллектуальную помощь, включая функцию компаньона по игре. Этот компаньон может предоставить тактические идеи, навыки игры на линии и оперативные идеи в зависимости от игровой ситуации, что существенно улучшает игровой опыт.

В качестве заключения Цзя Цзиндун сказал, что смартфоны оснащены топовым оборудованием, включая объектив, чипсет и качество звука, что делает их полноценными флагманами в своём сегменте.

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