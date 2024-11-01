Этот шаг направлен на снижение зависимости Apple от внешних поставщиков.

Apple активно работает над разработкой своих собственных чипов Wi-Fi 7, которые будут интегрированы в свои будущие продукты, включая ожидаемую серию iPhone 17, запланированную к выпуску во второй половине 2025 года. Аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что эти новые чипы будут производиться с использованием процесса N7 компании TSMC, что станет значительным шагом в усилиях Apple по повышению интеграции своей экосистемы и снижению зависимости от сторонних поставщиков.

По планам Apple, вся линейка продуктов компании будет переведена на собственные чипы Wi-Fi в течение трёх лет. Стратегический план по использованию собственных Wi-Fi чипов позволит компании лучше подстраиваться под потребности рынка. Разработка данных чипов соответствует более широкой стратегии Apple по снижению зависимости от внешних поставщиков. В настоящее время Apple полагается на Broadcom для своих чипов Wi-Fi и Bluetooth, и успешный переход к собственным чипам может повысить производительность и эффективность её устройств. Новый чип, разработанный инженерами Apple, будет поддерживать самые современные стандарты Wi-Fi 7, что обеспечит более высокую скорость и надёжность подключения.

Помимо iPhone 17, ожидается, что некоторые из новых моделей iPad от Apple, выпущенных в 2025 году, также будут оснащены этими чипами Wi-Fi. Это подчёркивает приверженность компании разработке внутренних компонентов, проект которой, как сообщается, находится в разработке с 2021 года. Хотя конкретные потребительские преимущества чипов Wi-Fi, разработанных Apple, остаются неясными, этот переход предполагает потенциальные улучшения в подключении и совместимости в экосистеме Apple.