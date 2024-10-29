Сертификация FCC намекает на ускоренные сроки глобального запуска, возможно, к концу этого года.

Китайская компания OnePlus готовится к выпуску своего нового флагманского устройства - OnePlus 13. Официальная презентация этого смартфона запланирована на 31 октября в Китае, и уже сейчас есть много информации о его характеристиках и функциях.

OnePlus 13 будет оснащён мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который обещает улучшенную энергоэффективность, скорость и возможности искусственного интеллекта. Смартфон будет предложен в различных конфигурациях, включая варианты до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ внутреннего хранилища. Benchmark-тесты уже показали впечатляющие результаты, превышающие три миллиона баллов в тесте AnTuTu, что указывает на способность устройства справляться с самыми требовательными приложениями. Что касается дизайна, то задняя панель будет доступна как из кожи, так и из стекла, соответствуя недавно опубликованным изображениям дизайна.

В Китае OnePlus 13 будет работать на базе ColorOS 15, основанной на Android 15, в то время как глобальная версия будет использовать OxygenOS 15. Недавнее появление устройства в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) под номером модели CPH2655 указывает на скорый глобальный релиз. Также если OnePlus будет следовать своему обычному графику, глобальный запуск проходит в течение двух месяцев после китайского релиза. Но учитывая вышеупомянутое появление в FCC, запуск может состояться и раньше, чем в прошлом году, и состоится уже в конце 2024 года.