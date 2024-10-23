Планы Samsung по выпуску Galaxy Z Flip 7 с Exynos 2500 также были отменены.

Серия Samsung Galaxy S25 полна множества слухов, особенно когда речь идёт о выборе чипсетов для этих флагманских смартфонов. Новые данные от надёжных информаторов указывают на то, что Samsung, вероятно, откажется от использования своего собственного чипсета Exynos 2500 в пользу нового Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.

По информации от известного информатора Ice Universe, все модели серии Galaxy S25, включая Galaxy S25, Galaxy S25+, и Galaxy S25 Ultra, будут оснащены Snapdragon 8 Elite. Это противоречит ранним слухам, которые предполагали, что только Galaxy S25 Ultra будет использовать Snapdragon, в то время как другие модели могли бы использовать Exynos 2500 или Dimensity 9400. Причина такого решения может быть связана с проблемами в производстве Exynos 2500. Отчёты из Кореи указывают на то, что новый 3нм процесс не оправдал ожиданий, вызывая большое количество брака и нестабильные производственные показатели.

Использование Snapdragon 8 Elite во всех моделях серии Galaxy S25 может иметь несколько положительных последствий. Во-первых, это обеспечит равный уровень производительности, независимо от модели, которую вы выберете. Однако, есть и потенциальный недостаток: повышенная стоимость чипсета может привести к увеличению цены на смартфоны Galaxy S25 по сравнению с предыдущей серией Galaxy S24. Дополнительные утечки также упоминают, что планы по выпуску Galaxy Z Flip 7 с Exynos 2500 были отменены, а Galaxy S25 FE, вероятно, будет оснащён Exynos 2400. Эти изменения в стратегии чипсетов Samsung будут подтверждены ближе к обычному выпуску серии Galaxy S, который обычно проходит в январе или феврале.