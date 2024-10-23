Данный смартфон будет позиционироваться как устройство бюджетного уровня.

Бренд Xiaomi POCO официально подтвердил выпуск нового смартфона бюджетного уровня под названием Pосо C75, который ожидается на рынке 25 октября. Перед официальным запуском компания раскрыла ряд интересных деталей об этом устройстве, которые помогут потенциальным покупателям сделать осознанный выбор.

Pосо C75 отличается большим 6,88-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+, что обеспечивает довольно-таки чёткое изображение. Задняя часть устройства оформлена в современном дизайне с круглым модулем камер. Система камер состоит из 50-мегапиксельной основной камеры и 8-мегапиксельной дополнительной камеры, а также имеется возможность использовать технологии искусственного интеллекта для улучшения качества фотографий. На передней панели установлена камера с разрешением 13 МП. Батарея смартфона имеет ёмкость 5160 мА*ч, что нормально для этого сегмента. Кроме того, POCO C75 имеет возможность быстрой зарядки мощностью 18 Вт через интерфейс USB-C и ожидается поддержка соединения NFC.

Также на данный момент известно, что Росо C75 оснащён чипсетом MediaTek Helio G85. Смартфон будет доступен в двух версиях конфигурации: 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ, что позволит потенциальным покупателям выбрать нужный для них вариант в зависимости от их потребностей. Он будет оборудован функцией распознавания отпечатков пальцев, которая расположится на боковой грани в кнопке включения. На верхней грани устройства сохранен аудиоинтерфейс 3,5 мм, что будет по душе любителям традиционных наушников.

По предпродажной информации, цены на Pосо C75 составят 109 долларов США за версию 6 ГБ + 128 ГБ и 129 долларов США за версию 8 ГБ + 256 ГБ. Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: чёрном, серебристом и зелёном, каждый из которых в двухтонном дизайне.