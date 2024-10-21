Было опубликовано изображение новых продуктов Oрро Family Bucket.

Официально объявлено, что компания Oрро проведёт запуск своей новой серии продуктов, включая серию смартфонов Oрро Find X8, 24 октября в 19:00 по местному времени. Компания также представит Oрро Enco X3, флагманскую беспроводную гарнитуру, оснащённую двумя динамическими блоками (11-мм низкочастотный динамик и 6-мм твитер) и управляемым чипсетом BES2700. Эта гарнитура поддерживает активное шумоподавление до 50 дБ, шумоподавление вызовов с помощью AI, технологию распознавания голосовых отпечатков VPU и новый алгоритм защиты от шума ветра. Также будет представлен Oрро Pad 3 Pro, оснащённый мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает лучшие игровые возможности и высокую производительность для офисных задач. Кроме того, выйдут новые Oрро Watch X — это полностью умные флагманские часы на базе Android.

Что касается серии Oрро Find X8, то она включает модели Find X8 и Find X8 Pro. Find X8 будет оснащён 6.59-дюймовым экраном, иметь толщину 7.85 мм и весить 193 грамма. Модель Find X8 Pro отличается более крупным 6.78-дюймовым экраном с микроизогнутой конструкцией, толщиной 8.24 мм и весом 215 граммов. Обе модели будут оснащены мощным чипсетом MediaTek Dimensity 9400, который включает в себя набор ядер Cortex и Immortalis-G925 GPU, что приводит к увеличению пиковой производительности и улучшению обработки искусственного интеллекта. Все устройства серии OPPO Find X8 будут работать под управлением ColorOS 15, которая построена на базе Android 15.