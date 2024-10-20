Также модели iPhone 17 Pro будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти.

Хотя до выпуска моделей iPhone 17 Pro ещё почти год, аналитик Джефф Пу уже поделился своими ожиданиями относительно этих устройств. Он описал, какие нововведения и улучшения можно ожидать от новых флагманских смартфонов Apple.

В частности, одним из ключевых обновлений в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max станет значительное улучшение камер. Обе модели будут оснащены 48-мегапиксельной телефотокамерой сзади, что заметно превышает 12-мегапиксельную телефотокамеру в моделях iPhone 16 Pro. Фронтальная камера также будет обновлена до 24 мегапикселей, по сравнению с 12 мегапикселями в текущих моделях. Эти изменения позволят пользователям получать фотографии более высокого качества, особенно при кадрировании или увеличении изображений.

Аналитик Джефф Пу ожидает, что модели iPhone 17 Pro получат оперативную память объёмом от 12 ГБ, что на 4 ГБ больше, чем в той же модели iPhone 16 Pro. Это увеличение памяти будет способствовать повышению производительности Apple Intelligence и улучшению многозадачности. Кроме того, более значительный объëм оперативной памяти позволит устройствам более эффективно обрабатывать сложные задачи и поддерживать большое количество приложений в памяти одновременно.

Также iPhone 17 Pro Max будет обладать заметно уменьшенным Dynamic Island за счёт изменения в размерах линзы для системы Face ID. Получается, что это будет первое изменение в размерах Dynamic Island с самого первого его появления в серии iPhone 14 аж в 2022 году. Уменьшенный дизайн Dynamic Island сделает экран устройства более компактным и эстетичным.