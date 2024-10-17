Также объявлено о сотрудничестве материнской компании iQOO и Qualcomm.

После месяцев спекуляций и утечек, компания iQOO наконец раскрыла официальные подробности о своем новом флагманском смартфоне iQOO 13. Эта информация не только подтверждает ранее распространенные слухи, но и предоставляет ценную информацию о дизайне, технических характеристиках и сроках запуска устройства.

IQOO официально объявила о создании совместной лаборатории с Qualcomm, которая будет фокусироваться на оптимизации технологического стека «Blue Crystal x Snapdragon». Этот стек технологий от Vivo направлен на улучшение ключевых областей, включающих в себя производительность, безопасность, связь, энергопотребление, обработку изображений и конечно же искусственный интеллект. IQOO 13 станет первым смартфоном, на котором будет применён данный технологический стек. Кроме того, компания iQOO подтвердила, что смартфон iQOO 13 будет официально представлен в Китае в конце октября 2024 года, совпадающий с презентацией нового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Хотя некоторые источники ранее указывали на возможный выпуск только в начале ноября текущего года.

Что касается дополнительных функций, то iQOO 13 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, стереодинамики, NFC-модуль и ИК-сенсор. Смартфон будет работать на операционной системе Android 15 с оболочкой OriginOS 5 или Funtouch OS 15, в зависимости от рынка. Корпус смартфона будет иметь металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель со световой полосой. Кроме того, устройство получит сертификат IP68, обеспечивая защиту от пыли и воды.