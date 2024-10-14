Скорее всего, данная версия будет похожа на прошлые версии «Galaxy» флагманских SoC Qualcomm.

В октябре этого года компания Qualcomm готовится к одному из самых значительных событий в мире мобильных технологий – представлению своего нового флагманского мобильного процессора на саммите Snapdragon, который пройдёт с 21 по 23 октября на Гавайях. Хотя официальное название процессора (SoC) ещё не раскрыто, слухи указывают на две возможные версии: Snapdragon 8 Gen 4 или Snapdragon 8 Elite. Новый процессор, независимо от его названия, обещает значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями. Как сообщает источник, процессор будет изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу и будет оснащён усовершенствованными характеристиками, включая два ядра Oryon с частотой 4,09 ГГц и шесть ядер Oryon с частотой 2,78 ГГц.

Одним из ключевых аспектов нового чипа является его энергоэффективность. Сотрудник OnePlus, Цай Цзусюань, опубликовал пост на Weibo, в котором он утверждает, что кастомная версия будущего чипа Snapdragon, которая будет использована в смартфоне OnePlus 13, демонстрирует значительное повышение энергоэффективности. По его словам, эта кастомная SoC даже превосходит Apple A18 Pro по энергоэффективности, что может означать возвращение Qualcomm на первое место в рейтинге эффективности чипов для смартфонов. Интересно, что в посте Weibo также упоминается, что «публичная версия» чипа менее эффективна, чем кастомная. Это не первый намёк на двухуровневый подход в слухах о Snapdragon 8 Elite. Ранее просочившийся технический паспорт раскрыл две модели SoC — SM8750 и SM8750P. Вариант «P» считается ориентированной на производительность моделью, подобной прошлым версиям «Galaxy» флагманских SoC Qualcomm. Например, Snapdragon 8 Gen 3 для телефонов Galaxy предлагал небольшой разгон по сравнению со стандартной версией, которая позже попала в смартфоны Nubia под названием Leading Edition.

OnePlus 13 станет одним из первых устройств, оснащённых новым чипом. Помимо OnePlus, другие производители, такие как Xiaomi, iQOO и Honor, также планируют представить свои смартфоны на базе нового процессора до конца октября.