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СтарыйДед
Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro Plus с чипом Snapdragon 7s Gen 3 и камерой Light Hunter 800
Стоит отметить, что Note 14 Pro+ является первым смартфоном серии Note, оснащённым чипом усиления сигнала Xiaomi Pascal T1.

26 сентября компания Xiaomi официально представила серию смартфонов Redmi Note 14 Pro, которая не только отличается обновленным дизайном, но и множеством улучшений в плане производительности, времени автономной работы и долговечности. Redmi Note 14 Pro+ считается одним из самых элегантных смартфонов серии Note от Redmi за всю историю. Смартфон доступен в трёх новых цветах: Star Sand Green, Mirror White и Midnight Black.

Note 14 Pro+ оснащён глянцевым экраном с разрешением 1,5K, защищённым Corning Gorilla Glass Victus2. Рамки вокруг экрана очень тонкие, а сам экран поддерживает частоту обновления 120Hz и 240Hz сенсорную частоту дискретизации, а также имеет пиковую яркость до 3000 нит и поддержку Dolby Vision и HDR10+. Что касается фотовозможностей, то он оснащён флагманской системой из трёх камер, включая основной модуль на базе OmniVision Light Hunter 800 с сенсором 1/1.55" и пикселями 1.0µm, который обеспечивает 13.2EV динамического диапазона и продвинутый двойной ISO. Камера также поддерживает функцию полнофокусной съëмки, позволяя пользователям делать чёткие фотографии при различных условиях. Помимо основной камеры, есть ещё 50 МП сенсор с 60 мм объективом (2.5x) для портретной съëмки и 5x зум без потерь качества.

Note 14 Pro+ оснащён первым в мире процессором Snapdragon 7s третьего поколения, который обеспечивает стабильно высокую частоту кадров во время игрового процесса, например, в игре «Honor of Kings». Кроме того, смартфон является первым в серии Note, оснащённым чипом усиления сигнала Xiaomi Pascal T1, который ещё больше улучшает качество связи. Для обеспечения длительного использования, Note 14 Pro+ оснащён аккумулятором Xiaomi Jinshajiang ёмкостью 6200 мА*ч с кремний-углеродным анодом. Этот аккумулятор не только обладает превосходной стойкостью к низким температурам, но и гарантирует срок службы до четырёх лет, выводя флагманскую технологию на рынок среднего класса. Смартфон также поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и может выдерживать зарядку в экстремальных холодных условиях (-20°C).

В дополнение ко всему, данный смартфон прошёл тесты TÜV SÜD на устойчивость к брызгам воды IP66, а также IP68 и IP69 на устойчивость к брызгам воды при высоких температурах и высоком давлении. Смартфон выдержал погружение в воду на глубину 2 метра на 24 часа. Технология Wet Touch 2.0 позволяет пользователям нормально использовать устройство во влажной среде. Смартфон имеет высокопрочную ромбовидную рамку с сопротивлением изгибу до 70 кг. Полнопрофильная конструкция усиления всего устройства повышает его устойчивость, защищая от падения с разных высот. Бесступенчатая амортизирующая конструкция, обеспечивает множественную буферную защиту мобильного телефона. Он прошёл испытания на падение с высоты 1,8 метра. Note 14 Pro+ доступен по следующим ценам: 1899 юаней (примерно 25 000 рублей) за 12 ГБ + 256 ГБ, 2099 юаней (примерно 27 600 рублей) за 12 ГБ + 512 ГБ и 2299 юаней (примерно 30 300 рублей) за 16 ГБ + 512 ГБ.

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