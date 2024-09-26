26 сентября компания Xiaomi официально представила серию смартфонов Redmi Note 14 Pro, которая не только отличается обновленным дизайном, но и множеством улучшений в плане производительности, времени автономной работы и долговечности. Redmi Note 14 Pro+ считается одним из самых элегантных смартфонов серии Note от Redmi за всю историю. Смартфон доступен в трёх новых цветах: Star Sand Green, Mirror White и Midnight Black.
Note 14 Pro+ оснащён глянцевым экраном с разрешением 1,5K, защищённым Corning Gorilla Glass Victus2. Рамки вокруг экрана очень тонкие, а сам экран поддерживает частоту обновления 120Hz и 240Hz сенсорную частоту дискретизации, а также имеет пиковую яркость до 3000 нит и поддержку Dolby Vision и HDR10+. Что касается фотовозможностей, то он оснащён флагманской системой из трёх камер, включая основной модуль на базе OmniVision Light Hunter 800 с сенсором 1/1.55" и пикселями 1.0µm, который обеспечивает 13.2EV динамического диапазона и продвинутый двойной ISO. Камера также поддерживает функцию полнофокусной съëмки, позволяя пользователям делать чёткие фотографии при различных условиях. Помимо основной камеры, есть ещё 50 МП сенсор с 60 мм объективом (2.5x) для портретной съëмки и 5x зум без потерь качества.
Note 14 Pro+ оснащён первым в мире процессором Snapdragon 7s третьего поколения, который обеспечивает стабильно высокую частоту кадров во время игрового процесса, например, в игре «Honor of Kings». Кроме того, смартфон является первым в серии Note, оснащённым чипом усиления сигнала Xiaomi Pascal T1, который ещё больше улучшает качество связи. Для обеспечения длительного использования, Note 14 Pro+ оснащён аккумулятором Xiaomi Jinshajiang ёмкостью 6200 мА*ч с кремний-углеродным анодом. Этот аккумулятор не только обладает превосходной стойкостью к низким температурам, но и гарантирует срок службы до четырёх лет, выводя флагманскую технологию на рынок среднего класса. Смартфон также поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и может выдерживать зарядку в экстремальных холодных условиях (-20°C).
В дополнение ко всему, данный смартфон прошёл тесты TÜV SÜD на устойчивость к брызгам воды IP66, а также IP68 и IP69 на устойчивость к брызгам воды при высоких температурах и высоком давлении. Смартфон выдержал погружение в воду на глубину 2 метра на 24 часа. Технология Wet Touch 2.0 позволяет пользователям нормально использовать устройство во влажной среде. Смартфон имеет высокопрочную ромбовидную рамку с сопротивлением изгибу до 70 кг. Полнопрофильная конструкция усиления всего устройства повышает его устойчивость, защищая от падения с разных высот. Бесступенчатая амортизирующая конструкция, обеспечивает множественную буферную защиту мобильного телефона. Он прошёл испытания на падение с высоты 1,8 метра. Note 14 Pro+ доступен по следующим ценам: 1899 юаней (примерно 25 000 рублей) за 12 ГБ + 256 ГБ, 2099 юаней (примерно 27 600 рублей) за 12 ГБ + 512 ГБ и 2299 юаней (примерно 30 300 рублей) за 16 ГБ + 512 ГБ.