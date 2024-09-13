Realme Pad 2 Lite создан для того, чтобы предложить мощные мультимедийные функции по доступной цене.

Компания Realme, известная своими инновационными устройствами, недавно представила более доступную версию своего популярного планшета – Realme Pad 2 Lite. Этот новый планшет позиционируется как более бюджетная альтернатива предыдущей модели, сохраняя при этом многие из её ключевых характеристик.

Realme Pad 2 Lite оснащён 10,95-дюймовым дисплеем, что немного меньше, чем 11,5-дюймовый экран его предшественника. Однако IPS-панель нового планшета не уступает по качеству, обеспечивая разрешение 1920 x 1200 пикселей, частоту кадров 90 Гц и яркость до 450 нит. Что касается процессора, то Realme Pad 2 Lite ничем не отличается от своего более дорогого собрата. Оба планшета оснащены мощным процессором MediaTek Helio G99, который включает два производительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и шесть эффективных ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Это гарантирует достаточную производительность для повседневных задач, таких как веб-серфинг и работа с мультимедийными приложениями.

Аккумулятор ёмкостью 8300 мА*ч обеспечивает достаточную автономность – почти 15 часов при воспроизведении видео и почти 10 часов видеочатов. Зарядка осуществляется через USB-C с поддержкой до 15 Вт. Кроме того, планшет оснащён четырьмя стереодинамиками, которые обеспечивают качественный звук без использования наушников. Realme Pad 2 Lite работает на Realme UI 5.0, основанной на Android 14. Этот пользовательский интерфейс оптимизирован для планшетов и включает функции, такие как открытие приложений жестами в режиме разделённого экрана и настройка параметров в расширенном центре управления. Планшет доступен в двух вариантах: с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти по цене 179 долларов США, и с 8 ГБ ОЗУ по цене 199 долларов США. Realme Pad 2 Lite был официально представлен только в Индии 13 сентября 2024 года. Пока нет никаких подтверждений о возможном международном запуске.