Причиной такого решения являются изменения в покупательских привычках потребителей.

15 мая этого года Sony официально представила свои новые флагманские смартфоны — Xperia 1 VI и Xperia 10 VI. Однако, поклонники, которые ожидали выпуска флагмана Xperia 5 VI с маленьким экраном, могут быть разочарованы. Согласно последним новостям, Sony, возможно, отменила выпуск новых смартфонов этой серии.

Причиной такого решения стали изменения в покупательских привычках потребителей. Sony заметила, что всё больше и больше пользователей Xperia 5 V предпочитают переходить на более дорогую модель Xperia 1 VI. Для сравнения, ситуация с обновлением Xperia 1 V предыдущего поколения не идеальна. Эта тенденция побудила Sony пересмотреть рыночный спрос на серию Xperia 5 и в конечном итоге приостановить выпуск новых устройств. Хотя маркетинговая стратегия Sony на 2025 год ещё официально не объявлена, вероятность возвращения серии Xperia 5 всё ещё существует. В будущем эта серия может быть скорректирована для лучшего соответствия потребностям рынка. Однако какие-либо подробности о будущих планах серии Xperia 5 в настоящее время присутсвуют только во внутренних обсуждениях Sony и не были обнародованы.

Эта плохая новость для пользователей, которые с нетерпением ждут Xperia 5 VI, особенно в контексте постепенного упрощения линейки мобильных смартфонов Sony. Отсутствие флагмана с маленьким экраном может расстроить некоторых пользователей. Те, кому нравятся компактные флагманские телефоны, могут выбрать только Xperia 5 V, выпущенный в прошлом году, или перейти на Xperia 1 VI с большим экраном.