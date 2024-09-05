Опубликованы фотографии Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2.

В сети начинает появляться информация о будущих складных устройствах Tecno, Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2. Недавно были опубликованы первые реальные изображения этих устройств, позволяющие взглянуть на новые дизайнерские решения, а также стали известны некоторые технические характеристики.

Начиная с Phantom V Flip 2, здесь есть несколько довольно заметных изменений. Новый смартфон оснащён значительно большим внешним дисплеем по сравнению с круглой панелью предыдущей модели. Этот шаг в сторону большего внешнего экрана отражает общую тенденцию в рынке складных телефонов, где производители стремятся сделать внешние дисплеи более функциональными и удобными для пользователей. При этом трудно оценить рамки данного экрана, поскольку он выключен. Зато видно, что внутренний дисплей имеет симметричные рамки по всему периметру. Также есть вырез в виде отверстия в верхней части для селфи-камеры. Наклейка на задней панели телефона подтверждает несколько ключевых деталей: поддержку двух SIM-карт, 256 ГБ встроенной памяти и номер модели AE11, который был замечен на Geekbench с чипсетом Dimensity 8050.

Между тем, Phantom V Fold 2 фигурирует под номером модели AE10 и также был указан в Geekbench с чипсетом Dimensity 9000+. Этот флагманский процессор обещает высокую производительность и низкое энергопотребление, что является ключевым фактором для складных смартфонов. V Fold 2 имеет вырез в виде отверстия на внутреннем экране для камеры. На задней панели находится камера с тремя объективами, включая телеобъектив. Гравировка на модуле подтверждает, что основная задняя камера имеет разрешение 50 МП. Камера также оснащена лазерным автофокусом, что должно улучшить качество съëмки, особенно в условиях низкой освещённости.

На данный момент дополнительной информации о технических характеристиках обоих телефонов немного, но ожидается, что складной смартфон может появиться в Гане уже 8 сентября. По слухам, цены на Phantom V Flip 2 будут существенно ниже, чем цены на аналогичные устройства от других производителей, такие как Samsung Galaxy Z Flip 6. Phantom V Fold 2 также будет доступен по относительно низкой цене.



