Это является самой высокой ёмкостью батареи в ценовом диапазоне данного смартфона.

В октябре этого года ожидается официальный анонс серии смартфонов Xiaomi 15, которые будут работать на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Этот чипсет обеспечит быстрый скачок в мобильных устройствах и будет сопровождаться многими улучшениями, включая поддержку FastConnect 7900 с питанием UWB. Xiaomi традиционно становится первым производителем, представляющим смартфоны на новых процессорах Qualcomm. В этом году суббренд Redmi представит серию Redmi K80 на китайском рынке. В этой серии могут войти модели Redmi K80e, Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Redmi K80, вероятно, будет оснащён чипом Snapdragon 8 Gen 3 и может подвергнуться ребрендингу для мирового рынка в Poco F7 Pro к 2025 году. В свою очередь, Redmi K80 Pro может получить как раз Snapdragon 8 Gen 4, но при этом, данное устройство, скорее всего, останется ограниченным китайским рынком.

И по последним сообщениям от надёжного инсайдера Digital Chat Station на Weibo, серия Redmi K80 в настоящее время проходит тестирование с высококремниевыми одноэлементными батареями. Тестируемые батареи имеют ёмкость 5960 мА*ч и 6060 мА*ч, а типичные их ёмкости 6100 мА*ч и 6200 мА*ч соответственно. В лабораторных условиях максимальная ёмкость может достигать 6500 мА*ч. Это означает, что смартфоны серии Redmi K80 могут иметь одноэлементную аккумуляторную батарею до 6500 мА*ч, что делает данную серию смартфонами с самой высокой ёмкостью батареи в своём ценовом диапазоне. Для сравнения модели Redmi K70 и K70 Pro имеют аккумуляторную емкость 5000 мА*ч, а недавно анонсированный K70 Ultra получил батарею ёмкостью 5500 мА*ч.