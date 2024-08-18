iPhone 16 Pro будет представлен в новом бронзовом цвете.

Судя по всему, чем ближе окно запуска нового iPhone, тем больше слухов о будущих флагманах Apple. Ходят слухи об улучшенном редизайне iPhone 16, более тонких корпусах и более крупных дисплеях на iPhone 16 Pro, а также улучшениях в системе камер и стандартных обновлениях SoC во всей линейке.

Недавно появилась информация о всех ожидаемых вариантах цвета будущей линейки iPhone 16, основанных на предположениях. А теперь, благодаря новому посту Сонни Дикинсона, можно увидеть изображения моделей будущего iPhone 16 Pro, демонстрирующие все варианты цветов.

Раннее уже было известно о трёх из четырёх цветах, включая гораздо более глубокий черный, белый и серый оттенки. Новая информация от Сонни Дикинсона раскрыла четвёртый вариант — бронзовый. Хотя ранее предполагалось, что один из цветов может быть «розовым золотом», на данном изображении он отсутствует. Ожидается, что этот «бронзовый» оттенок будет продаваться как «золотой» вариант, что характерно для Apple и он станет заменой предшествующему оттенку «синий титан» iPhone 15 Pro.

Этот новый «бронзовый» оттенок, по-видимому, будет продолжением предыдущих оттенков золота, которые предлагались в предыдущих моделях iPhone. Он, как сообщается, будет иметь более теплый и глубокий оттенок, что может привлечь тех, кто ищет более агрессивный внешний вид для своего устройства.