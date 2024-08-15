Смартфон набрал 1147 в одноядерном тесте и 3117 в многоядерном тесте.

Vivo, китайский производитель смартфонов, готовится к выпуску новой модели из своей серии T3 — T3 Pro. Данный смартфон был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил некоторые его характеристики. По данным Geekbench, Vivo T3 Pro будет работать на базе SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, обладающей тактовой частотой 2,63 ГГц, 8 ядрами и графическим процессором Adreno 720. В листинге также указано 8 ГБ оперативной памяти и пользовательский интерфейс на базе Android 14. В результате тестов Geekbench модели V2404, которая, как подтверждено, представляет собой T3 Pro 5G, она набрала 1147 баллов в одноядерном тесте и 3117 баллов в многоядерном тесте, что говорит о неплохой производительности для смартфона среднего класса.

реклама

Помимо официальной информации, в сети появились слухи о других возможностях T3 Pro. Согласно этим утечкам, телефон может иметь толщину всего в 7,49 мм. При этом он будет оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 5500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки. По слухам, дисплей будет изогнутой панелью AMOLED с плавной частотой обновления 120 Гц. Что касается камеры, то слухи указывают на использование тройной системы камер, а основной датчик будет от Sony на 50 МП. При этом каких-либо подробностей о двух других камерах пока нет.