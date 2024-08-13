Данный смартфон получит название HMD Hyper и будет урезанной версией HMD Skyline.

Компания HMD, стоящая за смартфонами под брендом Nokia, недавно выпустила модели Crest и Crest Max и, как сообщается, работает над несколькими другими устройствами, включая телефон HMD Barbie и неким смартфоном, получившим название HMD Hyper.

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Утверждается, что HMD Hyper будет напоминать HMD Skyline, представленный в прошлом месяце, и берёт некоторые детали от Nokia Lumia. Hyper будет иметь плоский дисплей с большими рамками и изогнутыми краями, как у его аналога Skyline. Под корпусом Hyper будет оснащён процессором Snapdragon 6 Gen 1 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картой MicroSD. Устройство также получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. И судя по описанным характеристикам, это будет урезанная версия HMD Skyline, которая работает на более мощном Snapdragon 7s Gen 2 SoC и обладает лучшим дисплеем и камерами.

Что касается возможностей камеры, то HMD Hyper, как говорят, будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, а также 13-мегапиксельными и 8-мегапиксельными дополнительными объективами. По слухам, устройство также будет иметь 50-мегапиксельную селфи-камеру, которая может записывать видео FHD со скоростью 60 кадров в секунду. А основная камера позволит записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Ожидается, что Hyper будет работать от аккумулятора ёмкостью 4700 мА*ч с возможностью быстрой зарядки 33 Вт. Однако дата выхода HMD Hyper пока неизвестна.