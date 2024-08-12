Данный смартфон будет являться переименованной версией китайского смартфона Redmi Turbo 4

Redmi, суббренд Xiaomi, активно работает над расширением ассортимента смартфонов на китайском рынке. В дополнение к ожидаемой серии Redmi Note 14 и Redmi K80 компания также готовит к выпуску Redmi Turbo 4, который, вероятно, будет представлен под брендом Poco F7 на мировом рынке.

реклама

Недавно Redmi Turbo 4 с номером модели 2412DRT0AC был замечен на базе данных IMEI, что указывает на то, что работа над ним ведётся. Глобальная версия устройства имеет номер модели 2412DPC0AG, вариант для Южной Азии — 2412DPC0AI. Несмотря на то, что цифры «2412» могут намекать на запуск в декабре, более вероятно, что Turbo 4 появится во втором квартале 2025 года. Poco F7, как ожидается, будет представлен на других рынках через несколько недель после запуска Turbo 4.

Согласно надёжному источнику Experience More, Redmi Turbo 4 будет оснащён дисплеем с разрешением 1,5K, который соответствует характеристикам его предшественника. Кроме того, устройство будет иметь пластиковую рамку, что указывает на отсутствие изменений в конструкции. А Poco F7, как переименованная модель, также будет иметь аналогичные характеристики.





Интересно, что Redmi Turbo 4, по словам инсайдера, будет иметь очень большую батарею. Хотя размер батареи не был указан, но как известно, Turbo 3 оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Следовательно, можно предположить, что смартфон получит ёмкость не менее 5500 мА*ч и зарядку около 100 Вт.

Информация о чипсете, который будет использоваться в Redmi Turbo 4 и Poco F7, пока отсутствует. Можно также предположить, что это устройство будет оснащено Snapdragon 8s Gen 4, поскольку предыдущее поколение оснащено Snapdragon 8s Gen 3.