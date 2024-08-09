Кроме того, Google защитила дисплей Pixel 9 Pro XL стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Запуск следующих флагманских устройств Google состоится уже совсем скоро. И хотя компания последние несколько недель не делится никакими подробностями, популярные инсайдеры продолжают публиковать информацию в преддверии мероприятия Made by Google, которое состоится в следующий вторник.

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Одним из таких инсайдеров является пользователь MysteryLupin, который поделился новыми фотографиями Pixel 9 Pro XL, самого большого нескладного устройства в серии Pixel 9. Ранее он уже опубликовал бесчисленное количество рендеров устройства и его аналогов, но теперь показал фотографии версии Pixel 9 Pro XL. Инсайдер утверждает, что Google установила 6,8-дюймовый OLED-дисплей, а не 6,73-дюймовый, как предполагалось ранее. Более того, он утверждает, что этот дисплей выдаёт исходное разрешение 2992 x 1344 пикселей с пиковой яркостью 3000 нит, а также предполагаемую частоту обновления 120 Гц. Вдобавок ко всему, Google защитила данный дисплей стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, добавив дополнительную защиту от царапин и повреждений.

Кроме того, инсайдер подтверждает более ранние слухи о том, что смартфон получит 16 ГБ оперативной памяти, а также чипсеты Tensor G4 и Titan M2 в зависимости от модели. Что касается камеры, то смартфон на задней панели разместит тройную систему с основным сенсором на 50 МП (f/1,68) и двумя дополнительными, сверхширокоугольным 48 МП (f/2,8) и телефото 48 МП (f/2,8) с 5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера, в свою очередь, получит сенсор 42 МП (f/2,2). Такая комбинация камер позволит пользователям делать высококачественные фотографии и видео в различных условиях освещения и с разных углов обзора.