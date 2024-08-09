Верхняя часть ракеты развалилась после запуска, образовав многочисленные облака обломков.

Китай продолжает расширять свое присутствие в космосе, запуская новые спутники для создания глобальных интернет-сетей на основе низкоорбитальных спутников, называемых "тысяча парусов".6-го числа была запущена ракета "Великий поход-6А", которая успешно доставила 18 спутник на низкую околоземную орбиту (НОО) на высоту около 800 км. Однако, по данным Космического командования США (USSPACECOM), верхняя часть ракет распалась после запуска, образова местами облака из обломков.

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Космическое управление США уже официально подтвердило, что ракета Long March 6A оставила после себя более 300 отслеживаемых фрагментов на НОО. Хотя они не представляют угрозы, эти фрагменты уже касаются внешних опасностей. Отслеживаемые фрагменты - это объекты диаметром более 10 см, но созданные фрагменты включают в себя множество мелких фрагментов, которые трудно отследить. Это не первый случай, когда верхняя ступень средней ракеты "Великий поход-6А" массой 5800 кг создаёт на орбите космический мусор. В ноябре 2022 года часть корпуса ракеты распалась после запуска метеоспутника, оставив в январе 2023 года 533 отслеживаемых фрагмента.

Китай планирует запустить в космос около 14 000 спутников, таких как Starlink Илона Маска, созданных для глобальных интернет-сетей. Однако увеличение количества спутниковых и ракетных запусков также увеличивает риск создания мусора, который может стать угрозой для других спутниковых аппаратов и миссий. Китай, как одна из ведущих держав, должен взять на себя ответственность за сокращение количества космического мусора и обеспечение безопасности для спутников.