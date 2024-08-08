Данное устройство нацелено на извлечение выгоды из узнаваемости бренда, а не на инновации.

Компания HMD недавно анонсировала глобальный запуск необычного устройства — телефона HMD Barbie. Этот анонс вызвал интерес у многих, поскольку HMD позиционирует его не как смартфон, а как классическую телефон-раскладушку, ориентированную на узнаваемость бренда Барби, а не на инновации. Теперь, благодаря сертификации TENAA в Китае, стали известны характеристики и дизайн этого устройства. Телефон HMD Barbie, как видно на рендерах, имеет розовый цвет и большой логотип Барби на крышке, что явно отсылает к эстетике популярной куклы. Однако дизайн устройства выглядит довольно просто и не вселяет мысли о технологических инновациях. Он скорее напоминает игрушку, чем современный гаджет.

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Характеристики телефона также не впечатляют. Он оснащён 2,8-дюймовым TFT-экраном с разрешением 240 x 320 пикселей, что довольно мало по современным меркам. Кроме того, в документации упоминается дополнительный экран размером 1,77 дюйма с разрешением 128 x 160 пикселей, но на предоставленных изображениях его не видно. Возможно, он расположен на внешней стороне раскладушки, что было бы удобно для быстрого доступа к уведомлениям.

Телефон работает на одноядерном SoC с тактовой частотой 1,05 ГГц и имеет всего 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти. Такое устройство вряд ли позволит использовать телефон для чего-то большего, чем базовые звонки и текстовые сообщения. Расширение памяти ограничено 32 ГБ через слот для карт micro-SD. Но зато устройство поддерживает подключения к сети 4G LTE. Аккумулятор ёмкостью 1450 мА*ч легко заменяется благодаря съёмной задней крышке как раньше. Для фотографий на телефоне имеется одна задняя камера со светодиодной вспышкой.

Размеры телефона составляют 108 х 55 х 18,9 мм, вес — 123 грамма, что делает его довольно компактным и легким. И если учесть все его ограниченные возможности и дизайн, ориентированный на узнаваемость бренда, телефон HMD Barbie вряд ли станет популярным среди пользователей, ищущих функциональные и современные гаджеты. Скорее всего, он будет интересен коллекционерам и поклонникам бренда Барби, которые хотят пополнить свою коллекцию.