Кроме того, Dimensity 9400 достигает такой производительности, используя всего 30% энергии, потребляемой Snapdragon 8 Gen 3 для аналогичных задач.

Можно смело предположить, что разрабатывается новый претендент на лидерство в мире мобильных процессоров - MediaTek Dimensity 9400. Согласно последним данным от инсайдера Digital Chat Station, этот флагманский чип будет представлен уже в октябре, опередив своего главного конкурента, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, презентация которого запланирована на 21 октября. Dimensity 9400 обещает впечатляющий прирост производительности по сравнению со своим предшественником, Dimensity 9300. Ожидается, что новый процессор продемонстрирует на 30% более высокую производительность в одноядерном режиме, что может привести к высокому баллу в Geekbench 6.2. Ожидаемое число около 2869, в свою очередь, Dimensity 9300 набрал 2207 баллов в том же тесте. Такой скачок в производительности, вероятно, связан с сотрудничеством MediaTek с Arm в разработке ядра процессора Cortex-X925 под кодовым названием Blackhawk.

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Интересно, что Dimensity 9400 достигает такой производительности, используя всего 30% энергии, потребляемой Snapdragon 8 Gen 3 для аналогичных задач. Такой акцент на эффективности может стать ключевым фактором, предпочитаемым MediaTek на фоне экономии. Dimensity 9300 использовал ядро с полной производительностью, и, судя по всему, MediaTek улучшил это в Dimensity 9400. Хотя такой подход увеличивает чистую мощность, он может привести к тепловому троттлингу. Однако заявленное повышение эффективности Dimensity 9400, включающее использование более быстрых модулей памяти LPDDR5x 10,7 Гбит/с от Samsung, может решить эти тепловые проблемы.

Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4 производятся на технологическом узле N3 компании TSMC, что уравновешивает скорость с точки зрения визуального восприятия. Однако, благодаря такому акценту на эффективность и впечатляющему приросту производительности, Dimensity 9400 может стать главным конкурентом Snapdragon 8 Gen 4 и других флагманских процессоров на рынке.