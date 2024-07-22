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СтарыйДед
Инсайдер поделился рендерами и некоторыми характеристиками будущего планшета Redmi Pad SE 4G
Под корпусом будет процессор MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ/128 ГБ встроенной памяти.

Недавно Xiaomi объявила, что 29 июля на некоторых рынках будет запущен Redmi Pad SE 4G, также известный как Redmi Pad SE 8.7. Хотя бренд раскрыл некоторые подробности во время первоначального анонса, более полная информация о планшете остается неофициально подтвержденной. Тем не менее, инсайдер Судханшу Амбхоре поделился рендерами и характеристиками Redmi Pad SE 8.7, предоставив подробный обзор того, что может предложить этот компактный мощный гаджет.

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Redmi Pad SE 8.7 может похвастаться квадратным дизайном с толстыми рамками на передней панели. Планшет оснащён верхними и нижними динамиками и 3,5-мм аудиоразъëмом. Динамики планшета поддерживают Dolby Atmos, обеспечивая улучшенное качество звука, что обеспечивает достойный звук. Дисплей представляет собой 8,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD 1340 x 800 пикселей, что делает его идеальным для просмотра видео и веб-серфинга.

Под корпусом Redmi Pad SE 8.7 установлен процессор MediaTek Helio G99 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Планшет также оснащён слотом для карт microSD, что позволяет пользователям расширять хранилище до 2 ТБ. Такое сочетание вычислительной мощности и ёмкости хранилища является достаточным для широкого спектра задач. Кроме того, Redmi Pad SE 8.7 оснащён 8-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, что делает его пригодным для повседневной фотосъемки и видеоконференций.

Redmi Pad SE 8.7 работает на Android 14, что обеспечивает пользователям доступ к новейшим функциям и обновлениям безопасности. Планшет питается от аккумулятора ёмкостью 6650 мА*ч, который можно заряжать через порт USB-C. Хотя инсайдер не подтвердил поддержку 4G LTE для этой модели, официальное объявление подтвердило существование варианта 4G.

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