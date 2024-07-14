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СтарыйДед
У датчика глубины на смартфоне CMF Phone 1 обнаружено необычное свойство
Один из пользователей в социальной сети показал, что его датчики глубины может видеть сквозь тонкие предметы.

В мире смартфонов, где инновации часто сопровождаются высокими ценами, CMF Phone 1 выделился как необычный и бюджетный вариант Android-смартфона. Однако недавно обнаруженная функция датчика глубины этого устройства вызвала как восторг, так и обеспокоенность среди людей.

CMF Phone 1, стремясь достичь привлекательной цены, отказался от выделенной вторичной камеры в пользу 50-мегапиксельного основного датчика и нераскрытого датчика глубины. Хотя датчик глубины остается недоступным через стандартное приложение камеры, находчивый пользователь пытается раскрыть его потенциал с помощью внешнего приложения в режиме разработчика.

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Первоначальные результаты пользователя показали сигнал низкого разрешения. Ситуация стала интереснее, когда он направил камеру на пульт дистанционного управления телевизором. Датчик глубины, вопреки ожиданиям, показал внутреннюю схему расположения батареек с закрытой крышкой. Это стало возможным благодаря отсутствию инфракрасного светофильтра в датчике глубины, что позволяет инфракрасному свету «выявить внутреннюю структуру тонких или полупрозрачных объектов», особенно тех, которые сделаны из черных акрилов.

Это открытие быстро привлекло внимание пользователей социальных сетей, и Акису Евангелидису, соучредителю Nothing, пришлось вмешаться, чтобы прояснить ситуацию. Хотя некоторые пользователи увидели в этом бонус для телефона стоимостью $200, другие сомневаются в этом по поводу конфиденциальности. В ответ Эванджелидис объявил, что компания ограничит частным приложениям доступ к выходным данным датчика глубины «в течение недели» посредством обновления программного обеспечения.

Это решение вызвало смешанную реакцию среди людей. Некоторые в комментариях спрашивали, почему нужно убрать эту «крутую функцию». Эванджелидис признал её привлекательность, но ответил загадочно: «Некоторые люди пытаются атаковать нас со всех сторон, мой друг. Их не устраивает наш успех. Поэтому нам обязательно нужно так поступить».

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