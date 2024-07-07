Смартфон получивший название Jelly Max, выводит компактные модели 5G на новый уровень, благодаря своим характеристикам и быстрой зарядке.

Компания Unihertz, известная своими неординарными телефонами, недавно предоставила больше подробностей о своём предстоящем устройстве - Jelly Max. По ее утверждениям, он будет самым маленьким смартфоном с поддержкой 5G на рынке. Через две недели после данного анонса компания представила более подробные сведения о данном устройстве.

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Хотя точные данные о размере экрана пока не разглашаются, Unihertz утверждает, что Jelly Max предлагает отличное время автономной работы благодаря 4000 мА*ч аккумулятору — весьма внушительному для компактного устройства. Кроме того, телефон поддерживает быструю зарядку 66 Вт, что позволяет заполнить батарею на 90% всего за 20 минут. Сравнивая с тизером, который показывал стандартную клавиатуру, можно предположить, что размеры схожи с iPhone 13 Mini. Это привело бы к значительному увеличению по сравнению с крошечным 3-дюймовым дисплеем Jelly Star, поэтому Jelly Max был бы более удобным для повседневного использования.

Jelly Max отказался от недорогих процессоров, часто применяемых в компактных смартфонах. Вместо этого он оснащён SoC MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и огромным запасом внутреннейпамяти - 256 ГБ по стандарту UFS 3.1. Как утверждает компания, по сравнению с аналогом Jelly Star, новинка гарантирует существенное увеличение производительности: на 87% более мощный графический процессор, на 54% более быстрый процессор, на 36% более быструю память и на 30% более высокую энергоэффективность.

Подробности о дате выпуска и цене ещё неизвестны, но Unihertz подтвердила, что кампания на Kickstarter уже на подходе. Такой подход к привлечению средств с помощью сообщества соответствует их обычной практике и позволяет компании оценить интерес рынка перед официальным запуском продукта.

Есть слухи о том, что Unihertz, возможно, занимается разработкой ещё одного смартфона с физической клавиатурой, что обрадует поклонников, желающих вернуть тактильный опыт ввода текста.