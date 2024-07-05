Из коробки устройство будет защищено стеклом Gorilla Glass Victus.

Samsung анонсирует свой новый смартфон Galaxy M35 5G уже 17 июля, который станет преемником Galaxy M34, выпущенного ещё в прошлом году. Устройство уже появилось на некоторых рынках, и теперь платформа электронной коммерции создала специальный микросайт Galaxy M35 5G, на котором раскрываются его основные характеристики и функции для остальных стран.

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Samsung Galaxy M35 5G будет иметь плоский дисплей с круглыми краями, тонкими рамками и с боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Экран оснащён панелью sAMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ и пиковой яркостью 1000 нит. Кроме того, устройство будет защищено стеклом Gorilla Glass Victus для защиты от царапин и повреждений. На задней панели расположены три вертикально выстроенных датчика камер, включая 50-мегапиксельную камеру OIS, 2-мегапиксельную макрокамеру и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную линзу. На передней панели смартфона расположено выровненное по центру дисплея отверстие для селфи-камеры.

Помимо этого, Samsung Galaxy M35 5G будет поддерживать четыре года обновленной ОС и исправлений безопасности. Он будет поставляться с Samsung Wallet и удобной функцией «нажми и плати». Новый смартфон будет работать на процессоре Exynos 1380 и будет оснащён системой охлаждения жидкостью для рассеивания тепла. Кроме того, уже подтверждено, что устройство будет обладать аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Samsung Galaxy M35 5G будет доступен в трёх цветах: светло-голубом, темно-синем и сером. На данный момент неизвестны только цены и точная дата выхода смартфона на рынок.