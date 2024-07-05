Получается, что данный смартфон будет иметь компактный форм-фактор, в сравнении со своим предшественником.

Vivo X100 и X100 Pro, которые были запущены в Китае в октябре 2023 года, оба оснащены 6,78-дюймовой изогнутой OLED-панелью и чипсетом Dimensity 9300. При этом предполагалось, что X200 Pro всё ещё будет иметь большой дисплей около 6,7 дюймов. А теперь надёжный инсайдер Digital Chat Station намекнул, что X200 может быть компактным телефоном с плоским дисплеем. В новом посте на Weibo инсайдер, похоже, подтвердил компактный форм-фактор вместе с некоторыми подробностями о его дисплее.

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Инсайдер упоминает смартфон с плоским дисплеем, хотя он не указал название устройства, вполне вероятно, что он имеет в виду X200. Инсайдер сообщал, что устройство может иметь дисплей 6,4 или 6,5 дюймов. Также данный дисплей Vivo X200 будет иметь узкие рамки со всех четырёх сторон и предлагать разрешение 1,5K (1216 пикселей), частоту обновления 120 Гц и соотношение сторон около 19,5:9. На задней панели устройства будет размещён большой круглый модуль камеры, в котором будет размещена тройная камера. Он будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой и перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.

Согласно другим сообщениям, Vivo X200 будет оснащён чипом разработанным Vivo для улучшения фотографии и оптическим сканером отпечатков пальцев на дисплее. Кроме того, он будет оснащён чипом Dimensity 9400, который также будет использоваться в X200 Pro. Также предполагается, что в модели Pro будет использоваться как раз 6,7-дюймовый дисплей. При этом он будет иметь ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на экране.