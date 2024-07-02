Кроме того, раскрыты некоторые технические характеристики обеих серий.

Realme не разочаровывает, поскольку они начали раскрывать подробности своей предстоящей серии Realme 13 Pro перед официальным запуском. Хотя официальный тизер показывает только часть модуля камеры телефона, технический инсайдер, известный как Digital Chat Station, поделился эскизом дизайна, раскрывающим заднюю часть телефона, а также кратким обзором предстоящей серии Redmi Note 14 Pro.

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Realme 13 Pro, как видно на эскизе слева, похоже, сохраняет дизайн, аналогичный его предшественнику Realme 12 Pro, с круглым модулем для камеры на задней панели. Однако серию Redmi Note 14 Pro, похоже, ожидают изменения дизайна, выбирая выровненный по центру прямоугольный модуль камеры, в отличие от Redmi Note 13 Pro, который выбрал расположение объектива камеры на левой стороне телефона.

Хотя технические характеристики Redmi Note 14 Pro всё ещё держатся в секрете, инсайдер предполагает, что он будет оснащён изогнутым дисплеем 1,5K с центрированным отверстием для фронтальной камеры и задней камеры с основным датчиком на 50 МП. Что касается серии Realme 13 Pro, предполагается, что и Realme 13 Pro, и 13 Pro+ будут оснащены 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Они также будут работать на Realme UI 5 на базе новейшей операционной системы Android 14 и, как сообщается, будут доступны в четырёх конфигурациях: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 8/128 ГБ и с 12/512 ГБ.

Realme 13 Pro, как ожидается, будет доступен в следующих цветовых вариантах: Monet Purple, Sky Green и Monet Gold, в то время как версия Pro+ может быть доступна в Emerald Gold и Monet Gold. Дополнительные сведения о чипсете, аккумуляторе и камере Realme 13 Pro пока не разглашаются. Однако утечки предполагают, что Realme 13 Pro+ может быть оснащён аккумулятором ёмкостью 5050 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 7s Gen 3 и оснащён перископической телефотокамерой Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом. Размеры телефона, как ожидается, составят 161,34 x 73,91 x 8,23 мм при весе около 190 граммов.